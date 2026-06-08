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Комітет ВР підтримав зміни до держбюджету-2026 — деталі

Казна та Політика
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Комітет ВР підтримав зміни до держбюджету-2026 — деталі
Комітет ВР підтримав зміни до держбюджету-2026 — деталі
Комітет рекомендував зміни до Бюджету-2026 у другому читанні та в цілому.
Про це повідомила голова комітету Роксолана Підласа.
Це законопроект, який збільшує видатки на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн, переважно коштом Ukraine Support Loan від Європейського Союзу.
З її слів, Комітет рекомендував змінити ряд речей у тексті уряду та чинному законі про Бюджет:
  • рахувати зарплату НАБУ за прожитковим мінімумом 3328 грн, а не 3028 грн, без збільшення загальних видатків Агентства,
  • доручити Уряду відновити Дорожній фонд у 2027 році в розмірі 25%,
  • перерозподілити 10 млн грн на апарат Держрибагентства (це НЕ зарплата), без збільшення загальних видатків Агентства,
  • +559,1 млн грн на апарат Міненерго, коштом Резервного фонду,
  • +127,5 млн грн на ліквідацію шахт, коштом Резервного фонду,
  • +46,1 млн грн на Держенергонагляд, коштом Резервного фонду,
  • +599,1 млн грн Державному агентству з управління зоною відчуження, в тому числі 525,1 млн грн — на об’єкт «Укриття», коштом Резервного фонду
  • перерозподілити 95 млн грн на апарат Національного комітету спорту інвалідів, без збільшення загальних видатків Мінмолодьспорту.
«Також народні депутати проголосували за виділення 1,4 млрд грн на виплати для працівників Служби судової охорони" — написала вона.
За матеріалами:
Finance.ua
Бюджет
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