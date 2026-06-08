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Які країни найактивніше платять українському бізнесу (інфографіка)

Казна та Політика
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Які країни найактивніше платять українському бізнесу (інфографіка)
Які країни найактивніше платять українському бізнесу (інфографіка)
Український бізнес дедалі активніше працює з міжнародною аудиторією. Попри те, що основна кількість онлайн-транзакцій припадає на Україну, міжнародні платежі вже формують вагому частину обороту та демонструють значно вищий середній чек.
Експерти WayForPay проаналізували статистику онлайн-платежів і визначили, картки яких країн найчастіше використовують для оплати українських товарів та послуг.

Україна — головний ринок для онлайн-оплат

У 2025 році через українські картки здійснено 20,5 млн транзакцій на суму ₴18,57 млрд. Це понад 90% усіх платежів за кількістю.
Водночас міжнародна аудиторія залишається надзвичайно важливою для українського бізнесу. Попри домінування України за кількістю оплат, іноземні покупці забезпечують значну частину виручки українських компаній.
Які країни найактивніше платять українському бізнесу (інфографіка)

Іноземні картки приносять значно більший середній чек

Одна з найцікавіших закономірностей у даних — різниця між середніми сумами платежів. У 2025 році середній чек української картки становив близько ₴906. Для іноземних карток цей показник досягав приблизно ₴3279.
Фактично міжнародні клієнти витрачали у середньому більш ніж у 3,5 раза більше за одну транзакцію. Завдяки цьому іноземні картки формують майже третину всього обороту, хоча їхня частка за кількістю транзакцій залишається відносно невеликою.
Для бізнесу це означає, що вихід на міжнародну аудиторію може впливати на виручку значно сильніше, ніж збільшення кількості локальних замовлень.
Зростання ролі міжнародних платежів відповідає глобальним тенденціям електронної комерції. За даними міжнародних досліджень, транскордонна торгівля вже формує близько 20% світового e-commerce, а її темпи зростання випереджають загальний ринок онлайн-продажів.

США та Польща очолюють рейтинг іноземних ринків

США стали найбільшим іноземним ринком за сумою онлайн-оплат у 2025 році. Картками американських банків було здійснено платежі на користь українського бізнесу на понад ₴1,31 млрд.
На другому місці розташувалася Польща із показником майже ₴947 млн. До четвірки лідерів також увійшли Велика Британія та Німеччина.

Причини

Така географія виглядає закономірною. Саме в цих країнах проживають великі українські громади, а також значна кількість громадян України, які переїхали за кордон після початку повномасштабної війни. Водночас ці держави належать до найбільших цифрових ринків світу та мають високу культуру онлайн-платежів.
Які країни найактивніше платять українському бізнесу (інфографіка)
Ця тенденція відповідає і глобальним процесам у сфері електронної комерції. За оцінками міжнародних дослідників, обсяги транскордонної онлайн-торгівлі у світі вже перевищують $1 трлн і продовжують стабільно зростати. Покупці дедалі частіше замовляють товари та послуги за межами своєї країни, а бізнес активно виходить на міжнародну аудиторію через цифрові канали продажів.

Лідери

Дані за 2026 рік демонструють подібну картину. США, Польща, Велика Британія та Німеччина зберігають статус найбільших міжнародних ринків для українських продавців.
До числа найактивніших також входять Чехія, Канада, Ізраїль, Іспанія та Італія.
За матеріалами:
Finance.ua
БізнесПольщаСША
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