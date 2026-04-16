Глобальный долг достигнет 100% ВВП уже в 2029 году — МВФ

Подобный уровень долговой нагрузки в мировой экономике фиксировался только после Второй мировой войны

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел прогноз накопления глобального госдолга в сторону ухудшения. Согласно докладу Fiscal Monitor, его уровень достигнет 100% мирового ВВП уже в 2029 году — на год раньше ожидаемого. Подобный уровень долговой перегрузки в мировой экономике фиксировался только после Второй мировой войны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на отчет МВФ.

По состоянию на 2025 год глобальный государственный долг составлял 93,9% ВВП. Основное давление на государственные финансы формируют расходы на оборону, социальные программы, а также рост процентных ставок по заимствованию.

США и Китай остаются ключевыми драйверами

Наибольший вклад в рост мировой долговой нагрузки внесут две крупнейшие экономики мира.

Прогнозные показатели:

США — рост долга до 135,5% ВВП в 2029 году против 123,9% в 2025 году;

Китай — до 120,3% ВВП с 99,2% в 2025 году;

еврозона — умеренный рост до 89% ВВП;

развивающиеся страны (без Китая) — до 60,8% ВВП.

В то же время, в развитых странах без учета США прогнозируется незначительное снижение долговой нагрузки — до 93,9% ВВП к концу десятилетия.

Влияние геополитики на бюджеты

Аналитики фонда отмечают, что конфликт на Ближнем Востоке создает дополнительную нагрузку на государственные бюджеты. Это проявляется из-за роста цен на энергоносители и продовольствие, а также необходимости увеличивать расходы на безопасность, что снижает общую экономическую активность.

