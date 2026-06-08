Украинцы покидают Польшу в поисках более высоких зарплат Сегодня 19:32 — Мир

Флаг Польши

В Польше фиксируется постепенное сокращение количества украинцев на рынке труда. Часть граждан возвращается в Украину, а часть переезжает в страны Западной Европы, где предлагают более высокие зарплаты и лучше условия трудоустройства. В то же время, польские работодатели активно ищут новых работников в других регионах мира.

Об этом сообщает издание WNP.pl.

Кто заменяет украинцев

Генеральный директор Worksol Group Михал Солецкий отмечает, что процесс замещения украинских работников уже начался. По его словам, кадровые пробелы на польском рынке труда все чаще восполняют мигранты из Азии и Южной Америки.

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В настоящее время в Польше работает около 30 тысяч граждан Колумбии и Филиппин. Также растет количество работников из Непала и Индии.

По словам Солецкого, иностранцы в Польше в среднем получают зарплату примерно на 10% выше минимальной. В то же время, украинские беженцы зарабатывают в среднем 973 евро в месяц, тогда как средний доход поляков составляет 1 227 евро.

Общее количество иностранцев на польском рынке труда уже превысило 1,17 млн ​​человек, что почти в шесть раз больше, чем 10 лет назад.

Несмотря на постепенное сокращение доли украинцев, они остаются самой большой группой среди всех иностранных работников. По состоянию на сентябрь 2024 года официально трудоустроенными в Польше были около 779 тысяч граждан Украины.

Наибольший спрос на иностранную рабочую силу сохраняется в промышленности. Также работников активно ищут в областях административных услуг, транспорта, логистики и складского хозяйства.

Эксперты предостерегают, что украинцы, переехавшие в Западную Европу в поисках более высоких доходов, в случае возвращения в Польшу могут столкнуться с тем, что часть вакансий уже будет занята работниками из других стран.

Украинцы остаются ключевой силой польской экономики

Несмотря на отток, украинцы составляют около 67% всех работающих в Польше иностранцев. Это около 5% от общего количества занятого населения страны.

По данным Управления социального страхования Польши (ZUS), в ноябре 2025 года количество застрахованных лиц с украинским гражданством выросло почти на 7,9 тысяч и достигло 862 060 человек. Всего в системе ZUS было зарегистрировано 1,295 млн. иностранцев.

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Украинцы также показывают высокий уровень экономической активности. Около 80% граждан Украины, проживающих в Польше, работают, платят налоги и социальные взносы. Для сравнения, в Германии этот показатель составляет около 25%, а в Чехии — 48%.

По данным Gremi Personal, украинцы чаще всего работают в логистике, транспорте, строительстве, сфере услуг и перерабатывающей промышленности — в отраслях, где польская экономика традиционно испытывает нехватку кадров.

Аналитики также отмечают изменение подходов украинских работников к трудоустройству. Они все реже соглашаются на неквалифицированную работу и чаще выбирают работодателей, которые предлагают социальные гарантии, стабильность и возможности для профессионального развития.

По оценкам Польского экономического института (PIE), в настоящее время в Польше легально находятся более 1,5 млн. граждан Украины. Почти 964 тысячи из них имеют статус PESEL UKR, около 482 тысяч — разрешение на временное проживание, а почти 58 тысяч — разрешение на постоянное проживание.

Ранее мы рассказывали , Европейский Союз продлил действие временной защиты для украинцев, однако вопрос дальнейшего статуса остается актуальным. В 2026 году часть стран предложила более понятные механизмы перехода на вид на жительство (ВНЖ), в частности Польша и Чехия.

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