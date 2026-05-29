Мигранты и рынок труда в Украине: нарративы и реалии
Finance.ua выяснила, откуда взялась эта волна
о нашествии мигрантов и что за ней
скрывается. Мы также переспросили
юриста, что на самом деле нужно знать о
трудовой миграции в Украине.
3200
разрешений за 4 месяца
Официальная
статистика Министерства экономики
отрицает «нашествие»: за первые
четыре месяца 2026 года в Украине выдано
всего 3200 разрешений на работу для
иностранцев. На всю страну.
Для
сравнения: даже до полномасштабной
войны количество разрешений на
трудоустройство иностранцев в Украине
было относительно небольшим. Самые
высокие показатели фиксировали в 2021
году — чуть более 20 тыс. разрешений в
год. После начала войны цифры резко
упали и до сих пор остаются значительно
ниже довоенного уровня.
По
данным Государственной службы занятости:
В
2020 году в Украине было выдано или продлено
около 14,5 тыс. разрешений на трудоустройство
иностранцев;
В
2021 году — 21 780 разрешений (пик перед
полномасштабной войной);
В 2022 году — всего 6279;
В 2023 году — 4530;
В 2024 году — 6127;
В 2025 году — 7483 разрешения.
Чаще
всего иностранцев трудоустраивают в
строительстве, логистике, промышленности,
агросекторе, сфере услуг и ІТ, то есть
там, где бизнес уже сейчас сталкивается
с нехваткой работников. Наибольшее
количество разрешений традиционно
оформляют Киев и крупные промышленные
регионы, тогда как в части областей их
количество измеряется лишь десятками
в год.
Больше
всего разрешений традиционно оформляют
экономически активные регионы и крупные
города. Например, только Киевский
городской центр занятости в 2024 году
выдал
около
2500 разрешений на трудоустройство
иностранцев.
Для
сравнения, в Тернопольской области за
весь 2025 год выдали
всего
63 разрешения.
На
фоне дефицита кадров, оцениваемого
правительством и работодателями в сотни
тысяч работников, нынешние 3200 разрешений
за четыре месяца не выглядят как «массовый
наплыв», о котором пишут анонимные
телеграм-каналы и боты.
В
то же время Центр противодействия
дезинформации зафиксировал в соцсетях
волну публикаций по «мигрантам в
Украине». Это был искусственно
сгенерированный контент, массово
тиражируемый ботами. Первые видео имели
явные признаки AI — но их подхватили
обычные пользователи ради просмотров
и охватов.
Глава
Офиса Президента Украины Кирилл Буданов
также заявил, что дискуссию вокруг
«массового завоза мигрантов»
активно разгоняет российская информационная
машина. По его словам, россия все чаще
не придумывает новые фейки с нуля, а
берет реальные локальные проблемы или
отдельные инциденты и искусственно
раздувает их до масштаба якобы
общенациональной угрозы.
Буданов
подчеркнул, что это очень опасные вещи,
ведь таким образом происходит подмена
реальности: единичные случаи или
дискуссии подаются как доказательство
системной проблемы и массовой враждебности
в обществе. Такие информационные кампании
быстро распространяются через соцсети,
телеграм-каналы и вирусный контент и
могут влиять не только на внутренние
настроения, но и на международное
восприятие ситуации в Украине.
Дефицит
кадров есть. Но все должно быть по закону
Несмотря
на волну фейков о якобы «массовом
завозе мигрантов», украинский рынок
труда на самом деле переживает острый
дефицит кадров. Причина — последствия
войны: мобилизация, выезд миллионов
украинцев за границу, демографические
потери и сокращение трудоспособного
населения.
Наибольший
дефицит фиксируют в строительстве,
транспорте, медицине, промышленности
и сфере обслуживания. На этом фоне 3200
разрешений на работу для иностранцев
за четыре месяца 2026 года не выглядят
как «массовый наплыв», о котором
пишут анонимные телеграм-каналы и боты.
Один
из фейков, который активно гулял в сети,
— что иностранным работникам будут
платить 850 долларов в месяц.
На
самом деле цифра манипулятивная и не
совсем правильная. Есть законодательное
требование к работодателям: минимальная
зарплата для иностранного работника
должна быть на уровне 10 минимальных
зарплат, объясняет адвокат Дина Дрижакова,
руководитель юридической компании
Prima Leader Group в комментарии для Finance.ua.
С
1 января 2026 года минималка в Украине —
8 647 грн, то есть порог для иностранца
составляет около 86 470 грн в месяц. Для
IT-специалистов, представителей творческих
профессий и выпускников университетов
из мирового топ-100 условия другие.
Адвокат
Дина Дрижакова, руководитель юридической
компании Prima Leader Group, подтверждает:
кадровый дефицит в Украине — реальный.
Демографическая ситуация и вынужденная
миграция из-за войны сделали свое.
Поэтому вопрос трудовой миграции может
быть актуален, но решать его нужно в
рамках закона.
Для
легального найма иностранца работодатель
должен получить разрешение в центре
занятости. Исключение — те, кто уже
получил вид на постоянное жительство.
Относительно налогообложения — все
как у остальных работников: 18% НДФЛ плюс
военный сбор.
По
словам Дрижаковой, штраф для юридического
лица за допуск иностранца к работе без
разрешения — 20 минимальных заработных
плат за каждого такого человека. На
начало 2026 года это свыше 172 тыс. грн с
каждого нелегального работника.
Директор
Института массовой информации Оксана
Романюк объяснила, почему эта тема так
хорошо «зашла»: она позволяет
одновременно продвигать сразу несколько
токсичных российских нарративов.
По
ее словам, здесь одновременно работают
три давних российских нарратива — «власть
предает украинцев», «Запад управляет
Украиной» и «фронт воюет не за
украинское будущее».
К
ним добавились еще два: «украинцев
истребляют и заменяют» и «Украина
потеряет идентичность». Основа всего
— эмоция страха, поданная в ксенофобной
обертке.
Романюк
также обратила внимание на подмену
понятий: российская пропаганда пытается
переключить внимание с реального
агрессора на вымышленного врага.
Якобы
не россия виновата в обстрелах, разрушении
экономики и демографическом кризисе —
а некие «индусы, африканцы, бангладешцы»,
которые «отберут работу». В военное
время это особенно опасно: подобная
манипуляция разворачивает агрессию
вовнутрь страны.
Главная
цель
— расколоть
общество, подменить реальный разговор
о рынке труда расистской паникой и
создать еще один фронт недоверия.
Отдельно
директор ИМИ подчеркнула: российская
дезинформация необязательно выглядит
как прямая пропаганда. Чаще всего она
заходит через кликбейтные заголовки,
«невинные» риллсы и желание блогеров
и телеграм-каналов поймать хайп.
Противодействовать
этому можно было бы просто — соблюдая
журналистские стандарты, по которым
людей нельзя описывать как «нашествие»
или «демографическую катастрофу»
только из-за их происхождения.
Что
проверить, если вы иностранный работник
Самая
распространенная ошибка — соглашаться
на устные договоренности. Без письменного
трудового договора человек остается
без социальных гарантий и не сможет
защитить свои права в суде.
Кроме
договора следует проверить:
Разрешение
на работу
- оно же является основанием для
получения временного вида на жительство.
Без него — реальный риск депортации.
Регистрация
адреса
- обязательна в течение 30 дней после
получения документов. Иметь вид и не
зарегистрироваться — тоже нарушение.
Оригиналы
документов
нельзя передавать работодателю. Если
просят паспорт «на хранение» —
это классический признак торговли
людьми.
Лицензия
посредника
- если используете агентство по
трудоустройству, проверяйте наличие
лицензии Министерства экономики.
Отдельно
адвокаты предостерегают: нелегальное
трудоустройство чревато не только
штрафами или проблемами с документами.
Человек без официального статуса
фактически оказывается без защиты — ему
могут не выплатить зарплату, заставить
работать сверхурочно или угрожать
депортацией в случае конфликта с
работодателем. Именно поэтому любые
предложения поработать сначала без
оформления или решить с документами
позже — серьезный сигнал риска.
Именно
на уязвимости людей без документов чаще
и строятся схемы нелегального труда и
трудовой эксплуатации.
Выводы
История
с «тысячами мигрантов», которые
якобы массово едут в Украину, показала,
как легко российская пропаганда может
превратить страх и неопределенность в
инструмент раскола. Для этого достаточно
нескольких AI-генерируемых видео, ботов
в соцсетях и эмоциональных заголовков.
Украина
не переживает «массового наплыва
мигрантов»: количество разрешений
на работу для иностранцев остается
небольшим, а сам рынок труда страдает
от нехватки людей из-за войны, мобилизации
и выезда миллионов украинцев за границу.
Именно
поэтому главная опасность таких кампаний
— не в самих фейках, а в том, что они
заставляют общество искать виновных
не там, где они есть.
Пока
россия разрушает украинские города,
экономику и демографию, пропаганда
пытается переключить страхи и злобу
украинцев на вымышленного «внутреннего
чужого». И это — часть той же войны.