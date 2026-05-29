Мигранты и рынок труда в Украине: нарративы и реалии

Мигранты в Украине, источник фото: pixabay

Редакция Finance.ua выяснила, откуда взялась эта волна о нашествии мигрантов и что за ней скрывается. Мы также переспросили юриста, что на самом деле нужно знать о трудовой миграции в Украине.

3200 разрешений за 4 месяца

Официальная статистика Министерства экономики отрицает «нашествие»: за первые четыре месяца 2026 года в Украине выдано всего 3200 разрешений на работу для иностранцев. На всю страну.

Для сравнения: даже до полномасштабной войны количество разрешений на трудоустройство иностранцев в Украине было относительно небольшим. Самые высокие показатели фиксировали в 2021 году — чуть более 20 тыс. разрешений в год. После начала войны цифры резко упали и до сих пор остаются значительно ниже довоенного уровня.

По данным Государственной службы занятости:

В 2020 году в Украине было выдано или продлено около 14,5 тыс. разрешений на трудоустройство иностранцев;

В 2021 году — 21 780 разрешений (пик перед полномасштабной войной);

В 2022 году — всего 6279;

В 2023 году — 4530;

В 2024 году — 6127;

В 2025 году — 7483 разрешения.

Чаще всего иностранцев трудоустраивают в строительстве, логистике, промышленности, агросекторе, сфере услуг и ІТ, то есть там, где бизнес уже сейчас сталкивается с нехваткой работников. Наибольшее количество разрешений традиционно оформляют Киев и крупные промышленные регионы, тогда как в части областей их количество измеряется лишь десятками в год.

Строительство — одна из главных сфер, куда трудоустраиваются мигранты в Украине

Больше всего разрешений традиционно оформляют экономически активные регионы и крупные города. Например, только Киевский городской центр занятости в 2024 году выдал около 2500 разрешений на трудоустройство иностранцев.

Для сравнения, в Тернопольской области за весь 2025 год выдали всего 63 разрешения.

На фоне дефицита кадров, оцениваемого правительством и работодателями в сотни тысяч работников, нынешние 3200 разрешений за четыре месяца не выглядят как «массовый наплыв», о котором пишут анонимные телеграм-каналы и боты.

В то же время Центр противодействия дезинформации зафиксировал в соцсетях волну публикаций по «мигрантам в Украине». Это был искусственно сгенерированный контент, массово тиражируемый ботами. Первые видео имели явные признаки AI — но их подхватили обычные пользователи ради просмотров и охватов.

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов также заявил, что дискуссию вокруг «массового завоза мигрантов» активно разгоняет российская информационная машина. По его словам, россия все чаще не придумывает новые фейки с нуля, а берет реальные локальные проблемы или отдельные инциденты и искусственно раздувает их до масштаба якобы общенациональной угрозы.

Буданов подчеркнул, что это очень опасные вещи, ведь таким образом происходит подмена реальности: единичные случаи или дискуссии подаются как доказательство системной проблемы и массовой враждебности в обществе. Такие информационные кампании быстро распространяются через соцсети, телеграм-каналы и вирусный контент и могут влиять не только на внутренние настроения, но и на международное восприятие ситуации в Украине.

Дефицит кадров есть. Но все должно быть по закону

Несмотря на волну фейков о якобы «массовом завозе мигрантов», украинский рынок труда на самом деле переживает острый дефицит кадров. Причина — последствия войны: мобилизация, выезд миллионов украинцев за границу, демографические потери и сокращение трудоспособного населения.

Наибольший дефицит фиксируют в строительстве, транспорте, медицине, промышленности и сфере обслуживания. На этом фоне 3200 разрешений на работу для иностранцев за четыре месяца 2026 года не выглядят как «массовый наплыв», о котором пишут анонимные телеграм-каналы и боты.

Один из фейков, который активно гулял в сети, — что иностранным работникам будут платить 850 долларов в месяц.

На самом деле цифра манипулятивная и не совсем правильная. Есть законодательное требование к работодателям: минимальная зарплата для иностранного работника должна быть на уровне 10 минимальных зарплат, объясняет адвокат Дина Дрижакова, руководитель юридической компании Prima Leader Group в комментарии для Finance.ua.

С 1 января 2026 года минималка в Украине — 8 647 грн, то есть порог для иностранца составляет около 86 470 грн в месяц. Для IT-специалистов, представителей творческих профессий и выпускников университетов из мирового топ-100 условия другие.

Адвокат Дина Дрижакова, руководитель юридической компании Prima Leader Group, подтверждает: кадровый дефицит в Украине — реальный. Демографическая ситуация и вынужденная миграция из-за войны сделали свое. Поэтому вопрос трудовой миграции может быть актуален, но решать его нужно в рамках закона.

Вопрос трудовой миграции в Украине нужно решать по закону, источник фото: pexels

Для легального найма иностранца работодатель должен получить разрешение в центре занятости. Исключение — те, кто уже получил вид на постоянное жительство. Относительно налогообложения — все как у остальных работников: 18% НДФЛ плюс военный сбор.

По словам Дрижаковой, штраф для юридического лица за допуск иностранца к работе без разрешения — 20 минимальных заработных плат за каждого такого человека. На начало 2026 года это свыше 172 тыс. грн с каждого нелегального работника.

«Власти предают», «Запад управляет», «украинцев заменяют»

Директор Института массовой информации Оксана Романюк объяснила, почему эта тема так хорошо «зашла»: она позволяет одновременно продвигать сразу несколько токсичных российских нарративов.

По ее словам, здесь одновременно работают три давних российских нарратива — «власть предает украинцев», «Запад управляет Украиной» и «фронт воюет не за украинское будущее».

К ним добавились еще два: «украинцев истребляют и заменяют» и «Украина потеряет идентичность». Основа всего — эмоция страха, поданная в ксенофобной обертке.

Романюк также обратила внимание на подмену понятий: российская пропаганда пытается переключить внимание с реального агрессора на вымышленного врага.

Якобы не россия виновата в обстрелах, разрушении экономики и демографическом кризисе — а некие «индусы, африканцы, бангладешцы», которые «отберут работу». В военное время это особенно опасно: подобная манипуляция разворачивает агрессию вовнутрь страны.

Главная цель — расколоть общество, подменить реальный разговор о рынке труда расистской паникой и создать еще один фронт недоверия.

Отдельно директор ИМИ подчеркнула: российская дезинформация необязательно выглядит как прямая пропаганда. Чаще всего она заходит через кликбейтные заголовки, «невинные» риллсы и желание блогеров и телеграм-каналов поймать хайп.

Противодействовать этому можно было бы просто — соблюдая журналистские стандарты, по которым людей нельзя описывать как «нашествие» или «демографическую катастрофу» только из-за их происхождения.

Что проверить, если вы иностранный работник

Самая распространенная ошибка — соглашаться на устные договоренности. Без письменного трудового договора человек остается без социальных гарантий и не сможет защитить свои права в суде.

Кроме договора следует проверить:

Разрешение на работу - оно же является основанием для получения временного вида на жительство. Без него — реальный риск депортации.

- оно же является основанием для получения временного вида на жительство. Без него — реальный риск депортации. Регистрация адреса - обязательна в течение 30 дней после получения документов. Иметь вид и не зарегистрироваться — тоже нарушение.

- обязательна в течение 30 дней после получения документов. Иметь вид и не зарегистрироваться — тоже нарушение. Оригиналы документов нельзя передавать работодателю. Если просят паспорт «на хранение» — это классический признак торговли людьми.

нельзя передавать работодателю. Если просят паспорт «на хранение» — это классический признак торговли людьми. Лицензия посредника - если используете агентство по трудоустройству, проверяйте наличие лицензии Министерства экономики.

Нелегальная миграция несет за собой кучу неприятностей, источник фото: pexels

Отдельно адвокаты предостерегают: нелегальное трудоустройство чревато не только штрафами или проблемами с документами. Человек без официального статуса фактически оказывается без защиты — ему могут не выплатить зарплату, заставить работать сверхурочно или угрожать депортацией в случае конфликта с работодателем. Именно поэтому любые предложения поработать сначала без оформления или решить с документами позже — серьезный сигнал риска.

Именно на уязвимости людей без документов чаще и строятся схемы нелегального труда и трудовой эксплуатации.

Выводы

История с «тысячами мигрантов», которые якобы массово едут в Украину, показала, как легко российская пропаганда может превратить страх и неопределенность в инструмент раскола. Для этого достаточно нескольких AI-генерируемых видео, ботов в соцсетях и эмоциональных заголовков.

Украина не переживает «массового наплыва мигрантов»: количество разрешений на работу для иностранцев остается небольшим, а сам рынок труда страдает от нехватки людей из-за войны, мобилизации и выезда миллионов украинцев за границу.

Именно поэтому главная опасность таких кампаний — не в самих фейках, а в том, что они заставляют общество искать виновных не там, где они есть.

Пока россия разрушает украинские города, экономику и демографию, пропаганда пытается переключить страхи и злобу украинцев на вымышленного «внутреннего чужого». И это — часть той же войны.

