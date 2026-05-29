Хищение 5 млн гривен на спутниковых телефонах для ВСУ в Полтавской области — дело передали в суд

Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона направили в суд обвинительный акт в отношении трех должностных лиц департамента одного из городских советов Полтавской области и директора общества по делу о нанесении более 5 млн грн ущерба при закупке спутниковых телефонов для ВСУ.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным следствия, в 2023 году департамент закупил 70 спутниковых телефонов в рамках программы поддержки сил обороны Украины. Договор более чем на 13 млн грн был заключен с предварительно определенным обществом без проведения открытых торгов.
Следствие считает, что для обоснования стоимости один из чиновников подготовил формальный мониторинг рынка с предложениями от компаний, фактически не поставлявших такое оборудование.
Кроме того, на момент заключения договора у поставщика не было необходимых телефонов, однако в документации была указана якобы их поставка и получение.
После подписания актов выполненных работ из бюджета перечислили более 13 млн гривен.
Впоследствии директор общества приобрел телефоны по существенно более низкой цене, а часть средств, по версии следствия, легализовал через операции со счетами других предприятий
— отметили в ОГП.
В результате закупки местному бюджету нанесен ущерб на более чем 5 млн грн. Прокуратура также заявила гражданский иск о возмещении причиненного ущерба.
По материалам:
УНН
