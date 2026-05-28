Контракты на 171 млн грн — ущерб на 126 млн грн: дело о поставках некачественных запчастей к бронетехнике дошло до суда.
Об этом сообщил в четверг генеральный прокурор Руслан Кравченко.
Суть дела
В начале полномасштабного вторжения частное предприятие получило два госконтракта на изготовление комплектующих для бронетехники ВСУ на сумму более 171 млн грн.
Речь шла, в частности, о трубках охлаждения двигателей для БМП и другой бронетехники — комплектующие, критически важные для ее боеспособности.
В ходе выполнения контрактов оказалось, что поставленная продукция частично некачественная и не соответствовала технической документации. Экспертизы подтвердили, что запчасти не могли использоваться по назначению на бронетехнике. Более того, они были проданы оборонному ведомству по значительно завышенным ценам. Ущерб государству в лице МОУ превысил 126 млн грн.
Следствие установило, что аферу организовал директор предприятия-поставщика, воспользовавшийся упрощенными закупками в условиях военного положения.
Для получения госзаказа он манипулировал данными о мощностях компании и создавал видимость монопольного и уникального производителя оборонной продукции. Далее присвоенные миллионы он легализовывал через фиктивные фирмы и ФЛП, обналичивал и тратил на элитную недвижимость и премиальные авто.
Сумма транзакций с признаками отмывания денег — более 73 млн грн.
Хищение бюджетных средств стало возможным и из-за служебной халатности военных чиновников, ответственных за логистику и материально-техническое обеспечение ВСУ. Они не проверили качество товара, согласовали завышенную стоимость и приняли брак.
Дело расследовалось поэтапно. Ранее в суд направили обвинительные акты в отношении предпринимателя и начальника службы вооружения, военной техники и имущества специальных войск вооружения логистики одной из воинских частей ВСУ.
Что теперь
Прокуроры передали в суд материалы в отношении третьего участника — экс-начальника Центрального управления командования сил логистики ВСУ. Предпринимателю инкриминирована организация присвоения и завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, а также легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, должностным лицам — небрежное отношение военного должностного лица к службе, что повлекло тяжкие последствия в условиях военного положения.