Ущерб на 126 млн грн: дело о поставках некачественных запчастей к бронетехнике дошло до суда — детали

Криминал
Контракты на 171 млн грн — ущерб на 126 млн грн: дело о поставках некачественных запчастей к бронетехнике дошло до суда.
Об этом сообщил в четверг генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Суть дела

В начале полномасштабного вторжения частное предприятие получило два госконтракта на изготовление комплектующих для бронетехники ВСУ на сумму более 171 млн грн.
Речь шла, в частности, о трубках охлаждения двигателей для БМП и другой бронетехники — комплектующие, критически важные для ее боеспособности.
В ходе выполнения контрактов оказалось, что поставленная продукция частично некачественная и не соответствовала технической документации. Экспертизы подтвердили, что запчасти не могли использоваться по назначению на бронетехнике. Более того, они были проданы оборонному ведомству по значительно завышенным ценам. Ущерб государству в лице МОУ превысил 126 млн грн.
Следствие установило, что аферу организовал директор предприятия-поставщика, воспользовавшийся упрощенными закупками в условиях военного положения.
Для получения госзаказа он манипулировал данными о мощностях компании и создавал видимость монопольного и уникального производителя оборонной продукции. Далее присвоенные миллионы он легализовывал через фиктивные фирмы и ФЛП, обналичивал и тратил на элитную недвижимость и премиальные авто.
Сумма транзакций с признаками отмывания денег — более 73 млн грн.
Хищение бюджетных средств стало возможным и из-за служебной халатности военных чиновников, ответственных за логистику и материально-техническое обеспечение ВСУ. Они не проверили качество товара, согласовали завышенную стоимость и приняли брак.
Дело расследовалось поэтапно. Ранее в суд направили обвинительные акты в отношении предпринимателя и начальника службы вооружения, военной техники и имущества специальных войск вооружения логистики одной из воинских частей ВСУ.

Что теперь

Прокуроры передали в суд материалы в отношении третьего участника — экс-начальника Центрального управления командования сил логистики ВСУ. Предпринимателю инкриминирована организация присвоения и завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, а также легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, должностным лицам — небрежное отношение военного должностного лица к службе, что повлекло тяжкие последствия в условиях военного положения.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производство
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
