Ущерб на 126 млн грн: дело о поставках некачественных запчастей к бронетехнике дошло до суда — детали Сегодня 16:23 — Криминал

Контракты на 171 млн грн — ущерб на 126 млн грн: дело о поставках некачественных запчастей к бронетехнике дошло до суда.

Об этом сообщил в четверг генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Суть дела

В начале полномасштабного вторжения частное предприятие получило два госконтракта на изготовление комплектующих для бронетехники ВСУ на сумму более 171 млн грн.

Речь шла, в частности, о трубках охлаждения двигателей для БМП и другой бронетехники — комплектующие, критически важные для ее боеспособности.

В ходе выполнения контрактов оказалось, что поставленная продукция частично некачественная и не соответствовала технической документации. Экспертизы подтвердили, что запчасти не могли использоваться по назначению на бронетехнике. Более того, они были проданы оборонному ведомству по значительно завышенным ценам. Ущерб государству в лице МОУ превысил 126 млн грн.

Следствие установило, что аферу организовал директор предприятия-поставщика, воспользовавшийся упрощенными закупками в условиях военного положения.

Для получения госзаказа он манипулировал данными о мощностях компании и создавал видимость монопольного и уникального производителя оборонной продукции. Далее присвоенные миллионы он легализовывал через фиктивные фирмы и ФЛП, обналичивал и тратил на элитную недвижимость и премиальные авто.

Сумма транзакций с признаками отмывания денег — более 73 млн грн.

Хищение бюджетных средств стало возможным и из-за служебной халатности военных чиновников, ответственных за логистику и материально-техническое обеспечение ВСУ. Они не проверили качество товара, согласовали завышенную стоимость и приняли брак.

Дело расследовалось поэтапно. Ранее в суд направили обвинительные акты в отношении предпринимателя и начальника службы вооружения, военной техники и имущества специальных войск вооружения логистики одной из воинских частей ВСУ.

Что теперь

Прокуроры передали в суд материалы в отношении третьего участника — экс-начальника Центрального управления командования сил логистики ВСУ. Предпринимателю инкриминирована организация присвоения и завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, а также легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, должностным лицам — небрежное отношение военного должностного лица к службе, что повлекло тяжкие последствия в условиях военного положения.

