Псевдобанкиры обманули граждан почти на 3 млн грн — детали (фото) Сегодня 12:23

Организованная преступная группа, используя мошеннические колл-центры, действовала по схеме «звонок из банка» и выманивала у людей деньги на подконтрольные счета дропов.

Десять фигурантов объявили подозрение в мошенничестве, им грозит до 8 лет заключения.

Об этом сообщила Национальная полиция.

Суть дела

Киберполицейские и следователи полиции Днепропетровщины при процессуальном руководстве Слобожанской окружной прокуратуры разоблачили организованную преступную группу, участники которой обустроили собственные колл-центры и звонили по телефону гражданам от имени работников службы безопасности банков и завладевали их средствами.

Фигуранты сообщали пострадавшим о якобы подозрительных транзакциях, попытках оформления кредитов или блокировании банковских карт

Используя методы социальной инженерии, злоумышленники входили в доверие и убеждали людей переводить средства на подконтрольные счета, которые позиционировались как «безопасные».

Звонки потерпевшим совершались, в частности, и с временно оккупированных территорий Украины. Для получения и последующего вывода средств использовались банковские счета дропов и криптовалютные биржи.

Преступная схема действовала с сентября 2025 года по май 2026 года.

В результате противоправной деятельности уже установлены 22 потерпевших, которым причинен ущерб на почти 3 миллиона гривен.

Полицейские провели 40 обысков по местам жительства фигурантов, транспортных средств и других помещениях, которые использовались в преступной деятельности.

В результате изъяты десятки единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, SIM-карты, банковские карты, наличные деньги, черновая документация и другие доказательства противоправной деятельности.

В настоящее время десять участников группы уведомлены о подозрении за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах.

