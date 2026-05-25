Чиновник горсовета «переписал» земли оборонного предприятия стоимостью почти 16 млн грн на частные структуры

Криминал
27
Рыночная стоимость земельных участков составляет более 15,7 млн грн.
В Тернопольской области правоохранители разоблачили начальника регистрационного отдела одного из городских советов, которого подозревают в незаконном оформлении земель оборонного предприятия на частные структуры. Речь идет о земельных участках стоимостью более 15,7 млн ​​грн.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Данные следствия

По данным следствия, в феврале 2022 года чиновник провел незаконные регистрационные действия и зарегистрировал право собственности на несуществующие объекты незавершенного строительства за частными структурами. Объекты регистрировались на земельных участках, находящихся в пользовании государственного предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины.
Следствие установило, что государственный регистратор не проверил должным образом предоставленные документы, не установил отсутствие необходимых разрешительных документов на строительство и правоустанавливающих документов на землю, а также не отказал в проведении регистрационных действий.
Основанием для регистрационных действий стали документы с признаками подделки, в частности технические паспорта, договоры о совместной деятельности и справки о присвоении адресов, которые фактически не выдавались. В ходе осмотров установлено, что какие-либо объекты строительства на указанных земельных участках отсутствуют.
Согласно выводам судебных земельно-оценочных экспертиз, рыночная стоимость земельных участков составляет более 15,7 млн ​​грн.

Чиновнику объявили подозрение

В настоящее время принимаются меры по отмене незаконных регистрационных действий. Также устанавливаются все лица, причастные к совершению уголовных правонарушений.
При процессуальном руководстве прокуроров Тернопольской областной прокуратуры уведомлен о подозрении начальник регистрационного отдела одного из городских советов Тернопольщины в совершении несанкционированных действий с информацией в автоматизированных системах (ч. 1, ч. 3 ст. 362 УК Украины).
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производствоПрокуратура
