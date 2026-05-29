В Киеве разоблачили масштабный канал сбыта электронных сигарет — детали (фото) Сегодня 13:24 — Криминал

Масштабный канал сбыта контрафактных электронных сигарет и никотиносодержащей продукции разоблачили детективы ТУ БЭБ в Киеве. Из незаконного оборота изъято более 46 тысяч единиц подакцизных товаров ориентировочной стоимостью около 12,3 млн. грн.

Об этом пишет БЭБ

Следствием установлена ​​деятельность группы лиц, организовавших незаконное хранение и сбыт фальсифицированных электронных сигарет и жидкостей для них. В ходе досудебного расследования в Киеве проведены обыски и пресечена деятельность 27 точек незаконной продажи подакцизной продукции.

Среди изъятого: более 30 тысяч жидкостей для электронных сигарет, электронные сигареты, POD-системы, картриджи, никотиносодержащие жидкости, табак для кальяна и снюс.

Ориентировочная стоимость изъятой контрафактной продукции по ценам нелегального рынка составляет около 12,3 млн грн.

В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз. Идет установление полного круга лиц, причастных к незаконной деятельности. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УСР в г. Киеве ДСР НП Украины, процессуальное руководство — Киевская городская прокуратура.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.