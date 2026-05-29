Масштабный канал сбыта контрафактных электронных сигарет и никотиносодержащей продукции разоблачили детективы ТУ БЭБ в Киеве. Из незаконного оборота изъято более 46 тысяч единиц подакцизных товаров ориентировочной стоимостью около 12,3 млн. грн.
Следствием установлена деятельность группы лиц, организовавших незаконное хранение и сбыт фальсифицированных электронных сигарет и жидкостей для них. В ходе досудебного расследования в Киеве проведены обыски и пресечена деятельность 27 точек незаконной продажи подакцизной продукции.
Среди изъятого: более 30 тысяч жидкостей для электронных сигарет, электронные сигареты, POD-системы, картриджи, никотиносодержащие жидкости, табак для кальяна и снюс.
В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз. Идет установление полного круга лиц, причастных к незаконной деятельности. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УСР в г. Киеве ДСР НП Украины, процессуальное руководство — Киевская городская прокуратура.