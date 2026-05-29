Мошенники из Харькова «нагрели» граждан Латвии более чем на 100 тыс. евро

Правоохранители ликвидировали международный мошеннический колл-центр в Харькове, cyberpolice.gov.ua

Правоохранители разоблачили в Харькове деятельность мошеннического колл-центра, участники которого занимались инвестиционным мошенничеством и схемами по якобы «возврату утраченных инвестиций». По данным следствия, жертвами злоумышленников стали граждане европейских стран, включая Латвию.

Об этом написал генеральный прокурор Руслан Кравченко в своем Telegram-канале.

Что известно о схемах

По данным следствия, для работы мошеннической сети в Харькове обустроили офис с полным техническим оснащением. В группе было четкое распределение ролей участников, которые использовали подготовленные разговорные скрипты. Для внутреннего контроля организаторы использовали полиграф, систему видеонаблюдения и контрольно-пропускной режим.

Первоначально следователи установили шестерых граждан Латвии, у которых похитили более 100 тыс. евро. В дальнейшем правоохранители обнаружили, по меньшей мере, еще 50 пострадавших в Латвии и других странах.

Как сообщила пресс-служба Киберполиции Украины, фигуранты из Украины звонили по телефону гражданам Латвии, представлялись работниками юридической компании и убеждали, что помогут вернуть утраченные средства. На самом же деле получали доступ к онлайн-банкингу потерпевших, оформляли кредиты от их имени, а в отдельных случаях доводили людей до продажи имущества или оформления кредитов под залог. Похищенные средства выводили через криптовалюты. Таким образом, злоумышленники обманули граждан по меньшей мере на 4 миллиона гривен.

Особое внимание уделяли людям старшего возраста, используя их уязвимость.

Контакты потерпевших покупали у других мошеннических групп, получали от связанных лиц или находили в даркнете.

Чтобы внушить доверие, фигуранты демонстративно предупреждали людей не платить никому заранее и убеждали, что «настоящая компания» якобы берет оплату только после получения компенсации. Так они производили впечатление безопасной и законной процедуры. На самом же деле главной целью было завладение доступом к банковским аккаунтам потерпевших.

В дальнейшем людям объясняли, что для оформления компенсации необходимо пройти верификацию, подтвердить личность, сформировать банковскую выписку, создать или активировать Smart ID и электронную подпись. Для упрощения процедуры потерпевшим предлагали установить программу удаленного доступа, с помощью которой фигуранты получали контроль над их устройствами и доступ к онлайн-банкингу. После этого от имени жертв оформляли кредиты через заключение онлайн-контрактов с использованием поддельной электронной подписи. Полученные средства переводили на подконтрольные счета и криптовалютные кошельки, а затем распыляли через различные финансовые инструменты для усложнения отслеживания.

Некоторых потерпевших убеждали менять способ получения пенсий, открывать новые счета, переводить средства между банками или привлекать так называемых доверенных лиц. Людям объясняли, что это якобы необходимо для более быстрого получения компенсации или подтверждения платежеспособности. На самом же деле такие действия давали мошенникам дополнительный контроль над финансами потерпевших.

Организация имела четкое распределение ролей: одни участники отвечали за «прогрев» потерпевших, другие — за получение доступа к онлайн-банкингу, использование Smart ID, оформление кредитов и вывод средств. Отдельные фигуранты занимались администрированием работы колл-центра, обучением персонала и контролем эффективности операторов.

Параллельно действовала схема псевдоинвестиций в криптовалюту и трейдинг. Жертвам звонили по телефону с «выгодными» предложениями, демонстрировали фиктивные доходы, а когда люди пытались получить свои «выплаты» — выманивали средства якобы на «комиссию» и исчезали.

В рамках международной кибероперации задержаны два организатора и три участника преступной группы.

Следователи полиции объявили им подозрение в создании и участии в преступной организации (ч.ч. 1, 2 ст. 255 Уголовного кодекса Украины), а также несанкционированное вмешательство в работу информационных систем (ч. 5 ст. 361 Уголовного кодекса Украины) и мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой 1 ч.0. Украины). Суд избрал двум ключевым фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей, трем другим — круглосуточный домашний арест.

При участии представителей Центрального управления криминальной полиции Латвийской Республики проведено 14 обысков в Харькове и Харьковской области. Изъята компьютерная техника, 49 мобильных телефонов, транспортные средства и другие доказательства противоправной деятельности.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

