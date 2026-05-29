Что такое «правило 20%» для владельцев солнечных панелей Сегодня 20:00 — Энергетика

Что такое «правило 20%» для владельцев солнечных панелей

Солнечные панели становятся все более популярным способом обеспечить дом или офис электроэнергией. В то же время, перед установкой таких систем владельцам советуют учитывать не только текущее потребление, но и возможные пиковые нагрузки.

Об этом говорится в материале издания SlashGear

«Правило 20%»

В индустрии солнечной энергетики существует так называемое «правило 20%». Его суть состоит в том, что систему солнечных панелей следует проектировать с запасом мощности примерно на пятую часть больше среднего уровня потребления электроэнергии.

Рассчитать необходимую мощность достаточно просто. Для этого нужно взять счета за электроэнергию за последний год, определить среднее месячное потребление в киловатт-часах и прибавить к нему еще 20%. Например, если дом в среднем потребляет 500 кВт·ч в месяц, то солнечная система должна быть рассчитана примерно на 600 кВт·ч.

Читайте также Эксперт опроверг 4 мифа о солнечных панелях

Правило 20% особенно полезно в периоды повышенного энергопотребления. Речь идет прежде всего об жаре или сильных морозах, когда активно работают кондиционеры или обогреватели. Однако причины могут быть и другими — например приезд гостей или использование менее энергоэффективной техники.

Что это дает

«Правило 20%» помогает справиться не только с пиками энергопотребления. Дополнительный резерв пригодится и тогда, когда солнечные панели не могут работать на полную мощность из-за облачной погоды, затенения деревьями или других неблагоприятных условий.

Читайте также Заявку на компенсацию за солнечные электростанции в Киеве можно подать онлайн

Кроме того, запас мощности может оказаться важным в будущем, если владельцы дома решат перейти на электромобиль или подключить новую бытовую технику.

Ранее эксперт опроверг 4 мифа о солнечных панелях. Тема бытовых солнечных электростанций становится все более актуальной в наше время, но большинство людей до сих пор серьезно не рассматривают такую ​​возможность из-за распространенных страхов и ложных представлений. Техножурналист Бертел Кинг в авторской статье для издания How to Geek объяснил, почему многие аргументы против домашней солнечной энергетики уже не соответствуют реальности.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.