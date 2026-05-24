Эксперт опроверг 4 мифа о солнечных панелях

Тема бытовых солнечных электростанций становится все более актуальной в наше время, но большинство людей до сих пор серьезно не рассматривают такую возможность из-за распространенных страхов и ложных представлений. Техножурналист Бертел Кинг в авторской статье для издания How to Geek объяснил, почему многие аргументы против домашней солнечной энергетики уже не соответствуют реальности.
Солнечные панели — это слишком дорого
Автор признает, что установка солнечных панелей требует больших начальных затрат, но подчеркивает: в долгосрочной перспективе это может быть выгодной инвестицией.
По его словам, современные солнечные системы рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию под открытым небом и способны выдерживать сложные погодные условия — от снега до града и сильного ветра.
Солнечные панели повреждают крышу
Как отмечает автор, многие боятся протекания крыши после монтажа панелей, однако на самом деле это зависит от того, правильный ли был монтаж. Это вопрос о выборе ответственного подрядчика, а не о самих панелях.