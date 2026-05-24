Эксперт опроверг 4 мифа о солнечных панелях

Дом с солнечными панелями, Фото: magnific
Тема бытовых солнечных электростанций становится все более актуальной в наше время, но большинство людей до сих пор серьезно не рассматривают такую ​​возможность из-за распространенных страхов и ложных представлений. Техножурналист Бертел Кинг в авторской статье для издания How to Geek объяснил, почему многие аргументы против домашней солнечной энергетики уже не соответствуют реальности.

Солнечные панели — это слишком дорого

Автор признает, что установка солнечных панелей требует больших начальных затрат, но подчеркивает: в долгосрочной перспективе это может быть выгодной инвестицией.
Ведь с одной стороны расходы на электроэнергию постоянно растут, а с другой стороны, солнечные панели уже значительно дешевле, чем были еще несколько лет назад.
Солнечная электростанция может окупиться за несколько лет, после чего начинается чистая экономия.

Солнечные панели — это экономия только на электричестве

В публикации говорится, что потенциальная выгода от солнечной энергетики значительно больше, если учитывать еще возможный переход на электромобили.
Автор рассказывает, что его семья уже пользуется двумя электрокарами, а заряжание дома фактически позволило существенно сократить расходы на топливо.

Солнечные панели очень хрупкие

Автор статьи утверждает, что опасения по поводу повреждения панелей часто преувеличены.
По его словам, современные солнечные системы рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию под открытым небом и способны выдерживать сложные погодные условия — от снега до града и сильного ветра.
Это подвергает многолетний опыт эксплуатации солнечных панелей самим автором.

Солнечные панели повреждают крышу

Как отмечает автор, многие боятся протекания крыши после монтажа панелей, однако на самом деле это зависит от того, правильный ли был монтаж. Это вопрос о выборе ответственного подрядчика, а не о самих панелях.
По материалам:
УНІАН
