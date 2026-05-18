В США выпустили электромобили с солнечными батареями (фото)

В США начали производить инновационные электромобили Aptera. Автомобили оснащены солнечными батареями, питающими мотор.

Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Электрокары Aptera собрали на предприятии в США — уже выпущены первые пять авто пилотной серии, которые будут использовать для тестов.

Aptera уже собрала 40 000 предварительных заказов с предоплатой в 100 долларов. Цена электрокара составит примерно $40 000. Вскоре вслед за тестовыми авто должны начать производить и серийные.

Что известно о новинке

Проект авто на солнечных батареях в компании Aptera Motors разрабатывают с 2019 года и он несколько раз претерпевал изменения. Это 4,5-метровое трехколесное купе с обтекаемым каплевидным дизайном и поднимающейся кверху дверью.

Электромобиль Aptera рассчитан на двух человек и имеет 920-литровый багажник. В салоне установлен руль-штурвал, большой тачскрин и два экрана для камер, заменяющих зеркала заднего вида. Серийная модель получит подушки безопасности, ABS и парктроники.

В ходе разработки предлагали несколько версий модели с запасом хода до 1600 км. Пока что остановились на одном варианте с литий-ионной батареей емкостью 40 кВт∙ч, который может проехать 640 км без подзарядки.

Солнечные панели на 700 Вт служат вспомогательным источником электроэнергии и в ясную погоду могут прибавлять до 64 км запаса хода в день. Электромобиль Aptera может разогнаться до 100 км/ч менее чем за 6 с, а его максимальную скорость ограничили на 160 км/ч.

