Какие электромобили покупали украинцы в апреле (инфографика)

Через год в Украине снизился спрос на электрокары. В апреле 2026 года украинцы приобрели 3007 электромобилей, что на 48% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время, по сравнению с мартом 2026 года спрос вырос на 49%.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

По данным аналитиков, большинство зарегистрированных электрокаров составляли легковые автомобили — 2837 единиц. Из них:

536 авто были новые;

2301 — подержанные.

Также в апреле украинцы зарегистрировали 170 коммерческих электромобилей, однако новыми из них были только 9 машин.

Лидером среди новых электрокаров стал BYD Leopard 3, а среди подержанных электромобилей наиболее популярным был Nissan Leaf.

Самые популярные электромобили апреля

В апреле рынок электромобилей в Украине продемонстрировал разнонаправленную динамику. Общее количество регистраций достигло 9122 единиц, однако структура рынка существенно изменилась по сравнению с прошлым годом. Ключевой тенденцией стало смещение спроса от импорта дорогих автомобилей к внутренней перепродаже, а также усиление позиций китайских производителей в сегменте новых авто.

