Какие электромобили покупали украинцы в апреле (инфографика)
Через год в Украине снизился спрос на электрокары. В апреле 2026 года украинцы приобрели 3007 электромобилей, что на 48% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время, по сравнению с мартом 2026 года спрос вырос на 49%.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
По данным аналитиков, большинство зарегистрированных электрокаров составляли легковые автомобили — 2837 единиц. Из них:
- 536 авто были новые;
- 2301 — подержанные.
Также в апреле украинцы зарегистрировали 170 коммерческих электромобилей, однако новыми из них были только 9 машин.
Лидером среди новых электрокаров стал BYD Leopard 3, а среди подержанных электромобилей наиболее популярным был Nissan Leaf.
До этого Finance.ua отмечал, что в апреле рынок электромобилей в Украине продемонстрировал разнонаправленную динамику. Общее количество регистраций достигло 9122 единиц, однако структура рынка существенно изменилась по сравнению с прошлым годом. Ключевой тенденцией стало смещение спроса от импорта дорогих автомобилей к внутренней перепродаже, а также усиление позиций китайских производителей в сегменте новых авто.
