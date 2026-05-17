Где покупают больше: активность авторынка по регионам (инфографика)

«Дія» стало самой большой площадкой для перепродажи авто в Украине

Авторынок Украины окончательно не является просто совокупностью географических областей, превратившись в сложную экосистему, где смартфон весит больше, чем физическое присутствие в сервисном центре.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

Как отмечают аналитики портала, география апреля показывает зрелый рынок с четким разделением труда. Украина получила «Рынок Смартфона» для быстрых внутренних соглашений, «Рынок Хабов» на Западе для наполнения парка импортом и «Рынок Корпораций» в Киеве для реализации новых авто.

Такая структура позволяет системе сохранять жизнеспособность даже в сложных экономических условиях, где одни регионы выступают «входом» для техники, другие — ее главным потребителем, а цифровые сервисы становятся универсальным клеем, соединяющим их между собой.

Внутренний рынок

В сегменте внутренней перепродажи автомобилей в апреле наибольшую активность зафиксировало приложение «Дія». Из-за цифрового сервиса произошло 30% всех сделок по переоформлению авто.

Таким образом, каждое третье изменение владельца транспортного средства в Украине происходит онлайн. Этот показатель превышает результаты любого отдельного региона, включая Киев.

Среди регионов стабильно высокие показатели внутреннего рынка сохраняются в Днепропетровской и Одесской областях.

Импорт б/у легковушек

В сегменте подержанного пригона наблюдается уникальное соревнование Львовской области и Киева. Хотя столица формально занимает первое место (13,56%), Львовщина с показателем 13,02% дышит в спину, фактически разделяя статус главного импортера.

Однако если Киев — это преимущественно конечный потребитель, то западные области, например Львовская, Ровенская, Волынская и Тернопольская, выступают профессиональными хабами.

Особенно интересен пример Тернопольщины: доля региона в импорте почти в четыре раза превышает его же долю на рынке новых авто. Здесь автомобиль — это, прежде всего, инструмент бизнеса и ликвидный актив.

Новые авто

Рынок новых автомобилей остается самым централизованным и менее гибким.

Киев аккумулирует около 46% всех регистраций из салонов. Это территория корпоративных флотов, лизинговых компаний и большей концентрации частного капитала.

Региональный рынок новых машин практически сосредоточен в нескольких больших городах, тогда как периферия остается практически только потребителем подержанного ресурса.

Близость к фронту ожидаемо сдерживает спрос на новые машины в Сумской или Николаевской областях, где доля продаж около 1%.

