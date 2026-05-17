0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Где покупают больше: активность авторынка по регионам (инфографика)

Технологии&Авто
27
«Дія» стало самой большой площадкой для перепродажи авто в Украине
«Дія» стало самой большой площадкой для перепродажи авто в Украине
Авторынок Украины окончательно не является просто совокупностью географических областей, превратившись в сложную экосистему, где смартфон весит больше, чем физическое присутствие в сервисном центре.
Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.
Как отмечают аналитики портала, география апреля показывает зрелый рынок с четким разделением труда. Украина получила «Рынок Смартфона» для быстрых внутренних соглашений, «Рынок Хабов» на Западе для наполнения парка импортом и «Рынок Корпораций» в Киеве для реализации новых авто.
Такая структура позволяет системе сохранять жизнеспособность даже в сложных экономических условиях, где одни регионы выступают «входом» для техники, другие — ее главным потребителем, а цифровые сервисы становятся универсальным клеем, соединяющим их между собой.

Внутренний рынок

В сегменте внутренней перепродажи автомобилей в апреле наибольшую активность зафиксировало приложение «Дія». Из-за цифрового сервиса произошло 30% всех сделок по переоформлению авто.
Таким образом, каждое третье изменение владельца транспортного средства в Украине происходит онлайн. Этот показатель превышает результаты любого отдельного региона, включая Киев.
Среди регионов стабильно высокие показатели внутреннего рынка сохраняются в Днепропетровской и Одесской областях.
Внутренний рынок
Внутренний рынок, eauto.org.ua

Импорт б/у легковушек

В сегменте подержанного пригона наблюдается уникальное соревнование Львовской области и Киева. Хотя столица формально занимает первое место (13,56%), Львовщина с показателем 13,02% дышит в спину, фактически разделяя статус главного импортера.
Однако если Киев — это преимущественно конечный потребитель, то западные области, например Львовская, Ровенская, Волынская и Тернопольская, выступают профессиональными хабами.
Особенно интересен пример Тернопольщины: доля региона в импорте почти в четыре раза превышает его же долю на рынке новых авто. Здесь автомобиль — это, прежде всего, инструмент бизнеса и ликвидный актив.
Импорт б/у легковушек
Импорт б/у легковушек, eauto.org.ua

Новые авто

Рынок новых автомобилей остается самым централизованным и менее гибким.
Киев аккумулирует около 46% всех регистраций из салонов. Это территория корпоративных флотов, лизинговых компаний и большей концентрации частного капитала.
Региональный рынок новых машин практически сосредоточен в нескольких больших городах, тогда как периферия остается практически только потребителем подержанного ресурса.
Близость к фронту ожидаемо сдерживает спрос на новые машины в Сумской или Николаевской областях, где доля продаж около 1%.
Новые авто
Новые авто, eauto.org.ua
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
АвтоАвторынок Украины
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems