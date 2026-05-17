Где покупают больше: активность авторынка по регионам (инфографика)
Авторынок Украины окончательно не является просто совокупностью географических областей, превратившись в сложную экосистему, где смартфон весит больше, чем физическое присутствие в сервисном центре.
Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.
Как отмечают аналитики портала, география апреля показывает зрелый рынок с четким разделением труда. Украина получила «Рынок Смартфона» для быстрых внутренних соглашений, «Рынок Хабов» на Западе для наполнения парка импортом и «Рынок Корпораций» в Киеве для реализации новых авто.
Такая структура позволяет системе сохранять жизнеспособность даже в сложных экономических условиях, где одни регионы выступают «входом» для техники, другие — ее главным потребителем, а цифровые сервисы становятся универсальным клеем, соединяющим их между собой.
Внутренний рынок
В сегменте внутренней перепродажи автомобилей в апреле наибольшую активность зафиксировало приложение «Дія». Из-за цифрового сервиса произошло 30% всех сделок по переоформлению авто.
Таким образом, каждое третье изменение владельца транспортного средства в Украине происходит онлайн. Этот показатель превышает результаты любого отдельного региона, включая Киев.
Среди регионов стабильно высокие показатели внутреннего рынка сохраняются в Днепропетровской и Одесской областях.
Импорт б/у легковушек
В сегменте подержанного пригона наблюдается уникальное соревнование Львовской области и Киева. Хотя столица формально занимает первое место (13,56%), Львовщина с показателем 13,02% дышит в спину, фактически разделяя статус главного импортера.
Однако если Киев — это преимущественно конечный потребитель, то западные области, например Львовская, Ровенская, Волынская и Тернопольская, выступают профессиональными хабами.
Особенно интересен пример Тернопольщины: доля региона в импорте почти в четыре раза превышает его же долю на рынке новых авто. Здесь автомобиль — это, прежде всего, инструмент бизнеса и ликвидный актив.
Новые авто
Рынок новых автомобилей остается самым централизованным и менее гибким.
Киев аккумулирует около 46% всех регистраций из салонов. Это территория корпоративных флотов, лизинговых компаний и большей концентрации частного капитала.
Региональный рынок новых машин практически сосредоточен в нескольких больших городах, тогда как периферия остается практически только потребителем подержанного ресурса.
Близость к фронту ожидаемо сдерживает спрос на новые машины в Сумской или Николаевской областях, где доля продаж около 1%.
