0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Защита критической инфраструктуры: первый этап строительства должен завершиться до 1 июня

Энергетика
13
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела девятое заседание Координационного центра
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела девятое заседание Координационного центра
Первый этап строительства защиты объектов критической инфраструктуры должен быть завершен к 1 июня.
Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время заседания Координационного центра.
«Продолжаем системную работу по выполнению Планов устойчивости регионов. Фокус — на практической реализации работ», — отметила Свириденко.

Защита критической инфраструктуры

До 1 июня должен завершиться первый этап строительства защиты объектов критической инфраструктуры. Вместе с руководителями областных военных администраций правительство обновило перечень объектов в рамках Планов устойчивости и утвердило дальнейшие работы в соответствии с концепцией «Страна-крепость».
На реализацию мер физической защиты уже направлено 22,1 млрд грн, из которых 8,9 млрд грн уже использовано. Денежные средства идут на завершение переходных объектов и авансирование новых объектов, определенных планами.
Отдельно участники заседания обсудили дополнительную защиту подстанций от атак FPV-дронов.

Монтаж блочно-модульных котельных

В начале апреля правительство выделило регионам 424,8 млн грн для подключения 70 блочно-модульных котельных, уже имеющихся в общинах. Их общая мощность составляет 316 МВт. Начало монтажных работ намечено на 1 июня.
Кроме того, накануне правительство дополнительно выделило 3 млрд. грн. из резервного фонда госбюджета на закупку и установку еще 216 новых блочно-модульных котельных в регионах и Киеве.

Распределенная генерация и резервное питание

С 1 марта в рамках Планов устойчивости уже введено 319 МВт распределенной генерации. Также начата установка газогенераторных установок общей мощностью еще 541 МВт.
До конца года правительство планирует добавить в общей сложности 1,5 ГВт мощностей.
Отдельное внимание в ходе заседания было уделено обеспечению объектов тепло- и водоснабжения резервными источниками питания. Наибольшая потребность остается в Киеве, а также в Днепропетровской, Харьковской, Киевской и Сумской областях.
Свириденко поручила Министерству развития общин и территорий держать этот вопрос на постоянном контроле.
«Системная подготовка к зиме остается одним из ключевых приоритетов правительства», — подчеркнула премьер-министр.
По материалам:
Finance.ua
СвириденкоЭнергетика
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems