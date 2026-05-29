Защита критической инфраструктуры: первый этап строительства должен завершиться до 1 июня Сегодня 18:00 — Энергетика

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела девятое заседание Координационного центра

Первый этап строительства защиты объектов критической инфраструктуры должен быть завершен к 1 июня.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время заседания Координационного центра.

«Продолжаем системную работу по выполнению Планов устойчивости регионов. Фокус — на практической реализации работ», — отметила Свириденко.

Защита критической инфраструктуры

До 1 июня должен завершиться первый этап строительства защиты объектов критической инфраструктуры. Вместе с руководителями областных военных администраций правительство обновило перечень объектов в рамках Планов устойчивости и утвердило дальнейшие работы в соответствии с концепцией «Страна-крепость».

На реализацию мер физической защиты уже направлено 22,1 млрд грн, из которых 8,9 млрд грн уже использовано. Денежные средства идут на завершение переходных объектов и авансирование новых объектов, определенных планами.

Отдельно участники заседания обсудили дополнительную защиту подстанций от атак FPV-дронов.

Монтаж блочно-модульных котельных

В начале апреля правительство выделило регионам 424,8 млн грн для подключения 70 блочно-модульных котельных, уже имеющихся в общинах. Их общая мощность составляет 316 МВт. Начало монтажных работ намечено на 1 июня.

Кроме того, накануне правительство дополнительно выделило 3 млрд. грн. из резервного фонда госбюджета на закупку и установку еще 216 новых блочно-модульных котельных в регионах и Киеве.

Распределенная генерация и резервное питание

С 1 марта в рамках Планов устойчивости уже введено 319 МВт распределенной генерации. Также начата установка газогенераторных установок общей мощностью еще 541 МВт.

До конца года правительство планирует добавить в общей сложности 1,5 ГВт мощностей.

Отдельное внимание в ходе заседания было уделено обеспечению объектов тепло- и водоснабжения резервными источниками питания. Наибольшая потребность остается в Киеве, а также в Днепропетровской, Харьковской, Киевской и Сумской областях.

Свириденко поручила Министерству развития общин и территорий держать этот вопрос на постоянном контроле.

«Системная подготовка к зиме остается одним из ключевых приоритетов правительства», — подчеркнула премьер-министр.

