Кабмин втрое увеличил квоту поддержки ВИЭ на 2026 год — до 1 ГВт

Кабинет Министров обновил правила проведения аукционов, по которым определяется поддержка новых проектов возобновляемой энергетики и увеличил ее объем на 2026 год.

Об этом сообщило Министерство энергетики.

Какие квоты поддержки утвердило правительство

В 2026 году государство готово поддержать новые проекты возобновляемой энергетики общей мощностью до 1 ГВт. В частности, это:

700 МВт — ветровой генерации;

150 МВт — других видов возобновляемой энергетики (биогаз, биомасса и малая гидроэнергетика);

50 МВт — солнечной генерации;

отдельная квота в 100 МВт установлена ​​для солнечных электростанций в сочетании с установками хранения энергии. Такие системы позволяют накапливать электроэнергию в периоды профицита и использовать ее при пиковом потреблении или дефиците, что помогает эффективнее балансировать энергосистему.

Как будет работать механизм поддержки

Поддержка ВИЭ будет осуществляться через механизм рыночной премии: государство компенсирует разницу между фактической рыночной ценой электроэнергии и ценой, определенной по результатам аукциона.

«Это поощрит строительство новой генерации и привлечет дополнительные частные инвестиции в сектор возобновляемой энергетики. Это также будет способствовать формированию новой архитектуры энергетики Украины, где ключевой является автономность регионов, территорий, общин и отдельных объектов», — подчеркнул первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Денис Шмыгаль.

Что даст новый подход

Такой подход позволяет:

стимулировать честную конкуренцию между производителями;

уменьшить нагрузку на государство и потребителей;

обеспечить прогнозируемость для инвесторов;

создать условия для привлечения банковского финансирования и международных инвестиций;

ускорить строительство новых энергетических объектов.

Правительство также утвердило обновленный график проведения аукционов по распределению квот поддержки на 2026 год, проведение которых запланировано на сентябрь-октябрь.

Кроме того, установлены индикативные прогнозные показатели годовых квот поддержки на 2027−2030 годы, что дает рынку долгосрочное видение и позволяет инвесторам планировать заранее новые проекты в Украине.

