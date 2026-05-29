0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин втрое увеличил квоту поддержки ВИЭ на 2026 год — до 1 ГВт

Энергетика
10
Кабинет Министров обновил правила проведения аукционов, по которым определяется поддержка новых проектов возобновляемой энергетики и увеличил ее объем на 2026 год.
Об этом сообщило Министерство энергетики.

Какие квоты поддержки утвердило правительство

В 2026 году государство готово поддержать новые проекты возобновляемой энергетики общей мощностью до 1 ГВт. В частности, это:
  • 700 МВт — ветровой генерации;
  • 150 МВт — других видов возобновляемой энергетики (биогаз, биомасса и малая гидроэнергетика);
  • 50 МВт — солнечной генерации;
  • отдельная квота в 100 МВт установлена ​​для солнечных электростанций в сочетании с установками хранения энергии. Такие системы позволяют накапливать электроэнергию в периоды профицита и использовать ее при пиковом потреблении или дефиците, что помогает эффективнее балансировать энергосистему.

Как будет работать механизм поддержки

Поддержка ВИЭ будет осуществляться через механизм рыночной премии: государство компенсирует разницу между фактической рыночной ценой электроэнергии и ценой, определенной по результатам аукциона.
«Это поощрит строительство новой генерации и привлечет дополнительные частные инвестиции в сектор возобновляемой энергетики. Это также будет способствовать формированию новой архитектуры энергетики Украины, где ключевой является автономность регионов, территорий, общин и отдельных объектов», — подчеркнул первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Денис Шмыгаль.

Что даст новый подход

Такой подход позволяет:
  • стимулировать честную конкуренцию между производителями;
  • уменьшить нагрузку на государство и потребителей;
  • обеспечить прогнозируемость для инвесторов;
  • создать условия для привлечения банковского финансирования и международных инвестиций;
  • ускорить строительство новых энергетических объектов.
Правительство также утвердило обновленный график проведения аукционов по распределению квот поддержки на 2026 год, проведение которых запланировано на сентябрь-октябрь.
Кроме того, установлены индикативные прогнозные показатели годовых квот поддержки на 2027−2030 годы, что дает рынку долгосрочное видение и позволяет инвесторам планировать заранее новые проекты в Украине.
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаЗеленая энергетикаВозобновляемая энергетика
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems