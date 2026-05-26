Сколько иностранцев находятся и работают в Украине нелегально

Казна и Политика
В Украине нелегально находятся некоторые иностранцы. Нелегальное трудоустройство должно выявлять Госслужба по труду.
Есть также случаи, когда нелегальное трудоустройство рассматривается как торговля людьми — это уже работа миграционной службы и миграционной полиции. Об этом рассказала глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко в интервью.
«Кроме того, что такие иностранцы незаконно трудоустроены, они не получают надлежащих условий проживания и оплаты труда. То есть фактически их используют в качестве рабов. Национальная полиция открывает уголовные дела по этому поводу и привлекает к уголовной ответственности их работодателей. Иностранцы же, если они сотрудничают со следствием, могут получить статус жертвы торговли людьми».
На период войны, в Гоструде есть мораторий на проведение проверок работодателей, но было бы интересно их восстановить и больше работать с работодателями, потому что в первую очередь они должны нести ответственность за нанимаемых лиц.
«Когда мы встречались с большим бизнесом, то очень многие бизнесмены с удивлением узнавали о том, что они должны нести такую ​​ответственность. А они должны встретить таких рабочих, разместить, предоставить по крайней мере минимальный социальный пакет, если у иностранцев возникнут проблемы со здоровьем и т. д.» — рассказывает эксперт.
Были случаи в западных регионах, когда завозили мигрантов, оформляли их на работу, мы выдавали виды — а через две недели с этими рабочими разрывали контракт. И эти люди фактически оказываются на улице, не понимают среды, в которой находятся, не понимают, что делать дальше.
«Дальше они пытаются незаконно переправиться в Европу, а когда их там ловят и выясняют, что они попали через Украину, то возвращают к нам в порядке реадмиссии. Мы их размещаем в наших пунктах нелегальных мигрантов. И дальше — тупик, потому что мы не можем этих иностранцев выдворить в страну происхождения из-за того. это делать, хотя это стоит государству очень больших средств», — резюмировала она.
По материалам:
Finance.ua
