В Раде хотят повысить прожиточный минимум и минимальную зарплату: какие размеры предлагают

Казна и Политика
Законопроект предусматривает поэтапное повышение прожиточного минимума в 2026 году в зависимости от квартала
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий изменение показателей прожиточного минимума в государственном бюджете на 2026 год, а также повышение минимальной пенсии, минимальной зарплаты и денежного довольствия военнослужащих.
Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Как предлагают изменить прожиточный минимум

По словам депутатов-инициаторов документа, действующие бюджетные показатели существенно ниже ожидаемых фактических уровней прожиточного минимума, что, по их мнению, приводит к сужению социальных гарантий граждан и противоречит Конституции Украины.
Законопроект предусматривает поэтапное повышение прожиточного минимума в 2026 году в зависимости от квартала.
В частности, для одного человека в расчете на месяц он может составлять:
  • с 1 января — 3209 гривен;
  • с 1 июля — 9906 гривен;
  • с 1 октября — 10180 гривен.
Также документ предусматривает изменение прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп.

Для детей до 6 лет

  • с 1 января — 2817 гривен;
  • с 1 июля — 7858 гривен;
  • с 1 октября — 8074 гривен.

Для детей от 6 до 18 лет

  • с 1 января — 3512 гривен;
  • с 1 июля — 10 035 гривен;
  • с 1 октября -10 312 гривен.

Для трудоспособных лиц

  • с 1 января — 3328 гривен;
  • с 1 июля — 11 833 гривен;
  • с 1 октября — 12 160 гривен.

Для людей, утративших трудоспособность

  • с 1 января — 2595 гривен;
  • с 1 июля — 7387 гривен;
  • с 1 октября — 7591 гривна.

Какой может стать минимальная пенсия

Минимальный размер пенсии по возрасту предлагают установить на следующем уровне:
  • с 1 июля — 7387 гривен;
  • с 1 октября — 7591 гривен.

Как может возрасти минимальная зарплата

Документ предусматривает повышение минимальной заработной платы как в месячном, так и в почасовом размере.

В месячном размере

  • с 1 января 2026 года — 8647 гривен;
  • с 1 июля 2026 года — 11 183 гривен;
  • с 1 октября — 12 160 гривен;

В почасовом размере

  • с 1 января 2026 года — 52,22 гривны;
  • с 1 июля 2026 года — 64,16 гривна;
  • с 1 октября 2026 года — 72,17 гривен в месяц.
Военным хотят повысить денежное довольствие

Документ также предусматривает повышение основного денежного довольствия военнослужащих с 1 июня 2026 года в 1,5 раза.

Какие еще изменения предлагают

Кроме социальных выплат инициатива также содержит предложения по:
  • введение ограничений заработных плат в государственном секторе экономики;
  • проведение репрофайлинга облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), находящихся в собственности НБУ;
  • повышение ставки налога на прибыль предприятий для целей налогообложения прибыли банков до 75 процентов.
В отличие от основного законопроекта № 15224 «О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2026 год“ о финансовом обеспечении сектора безопасности и обороны» этим проектом № 1 5224−5, не предусматривается направление средств, предусмотренных на обеспечение сектора безопасности и обороны в Резервный фонд.

Что известно о возможном ограничении зарплат должностных лиц

Документ предлагает на период военного положения и еще 30 дней после его завершения установить ограничения на максимальные зарплаты для чиновников и руководителей государственных компаний.
Предлагается, чтобы максимальная месячная зарплата или денежное довольствие не превышали уровень зарплаты военнослужащего рядового состава первого тарифного разряда вместе с боевыми выплатами.
Ограничения не будут применяться к судьям и судьям Конституционного Суда Украины, военным и другим силовым формированиям.
Список должностей, на которые будет распространяться это ограничение, должен определить Кабинет Министров.

Где планируют брать деньги

В пояснительной записке отмечается, что реализация изменений может быть обеспечена за счет дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней налога на доходы физических лиц, дополнительных доходов вследствие недопущения укрытия налогов и сборов, а также за счет уменьшения расходов из бюджетов на первоочередные меры.
По материалам:
Судебно-юридична газета
Минимальная зарплатаПрожиточный минимумЗаконопроекты
