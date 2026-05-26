Кто зарабатывает больше всего в оборонке

Компании украинской оборонки предлагают заметно более высокий уровень зарплат, чем в среднем на рынке труда. Также у них достаточно финансирования, чтобы привлекать специалистов с опытом и мотивировать новые кадры.
Ранее Finance.ua писал, что в Верховной Раде предлагают установить гарантированный минимальный уровень денежного довольствия для военных. Если закон примут, их выплаты не смогут быть ниже 150% средней зарплаты в Украине и будут пересматриваться каждые три месяца. Об этом говорится в законопроекте № 15245 «О гарантированном базовом уровне денежного довольствия военных».
Авторы документа, поданного в ВРУ 13 мая, отмечают, что полномасштабная война идет уже пятый год, поэтому вопрос надлежащего материального обеспечения военных остается одним из ключевых.
Документ предусматривает, что:
денежное довольствие военнослужащих будут пересматривать ежеквартально;
перерасчет будет производиться с первого числа месяца, следующего после завершения квартала;
размер выплат будут увеличивать на коэффициент, равный 150% показателя роста средней заработной платы в Украине за предыдущий квартал;
денежное довольствие не может быть меньше 150% средней зарплаты в Украине за квартал, предшествующий выплате.