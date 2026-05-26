0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кто зарабатывает больше всего в оборонке

Личные финансы
44
Кто зарабатывает больше всего в оборонке
Кто зарабатывает больше всего в оборонке
Компании украинской оборонки предлагают заметно более высокий уровень зарплат, чем в среднем на рынке труда. Также у них достаточно финансирования, чтобы привлекать специалистов с опытом и мотивировать новые кадры.
Об этом говорится в материале РБК-Украина.
Средняя зарплата в вакансиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на Work.ua составляет 40 тысяч гривен, в то же время средняя зарплата на рынке труда — около 28 тысяч гривен.
Читайте также
Таким образом, зарплата в оборонке примерно на 43% выше средней на рынке. Отчасти на это влияет специфика вакансий, среди которых большинство — высокооплачиваемые профессии.

Кого ищут

В большинстве своем работодатели ищут специалистов с опытом, что также не может не влиять на предлагаемый доход.
В частности, в среднем инженеру-конструктору предлагают 40 тысяч гривен, в то время как в ОПК на этой же должности можно зарабатывать в среднем 60 тысяч гривен, то есть на 50% больше.
При этом почти половина опрошенных CORE Team оборонных компаний сообщили, что платят зарплаты на уровне рынка, а не больше других секторов.
Инженеры в компаниях оборонки в зависимости от их специализации имеют вилки зарплат на уровне 2,5−4 тысячи долларов, но отдельные специалисты могут получать до 8 тысяч долларов.
Место для вашей рекламы
Ранее Finance.ua писал, что в Верховной Раде предлагают установить гарантированный минимальный уровень денежного довольствия для военных. Если закон примут, их выплаты не смогут быть ниже 150% средней зарплаты в Украине и будут пересматриваться каждые три месяца. Об этом говорится в законопроекте № 15245 «О гарантированном базовом уровне денежного довольствия военных».
Авторы документа, поданного в ВРУ 13 мая, отмечают, что полномасштабная война идет уже пятый год, поэтому вопрос надлежащего материального обеспечения военных остается одним из ключевых.
Документ предусматривает, что:
  • денежное довольствие военнослужащих будут пересматривать ежеквартально;
  • перерасчет будет производиться с первого числа месяца, следующего после завершения квартала;
  • размер выплат будут увеличивать на коэффициент, равный 150% показателя роста средней заработной платы в Украине за предыдущий квартал;
  • денежное довольствие не может быть меньше 150% средней зарплаты в Украине за квартал, предшествующий выплате.
По материалам:
Finance.ua
Военный билетВоеннообязанныйАрмия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems