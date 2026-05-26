Кто зарабатывает больше всего в оборонке

Компании украинской оборонки предлагают заметно более высокий уровень зарплат, чем в среднем на рынке труда. Также у них достаточно финансирования, чтобы привлекать специалистов с опытом и мотивировать новые кадры.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Средняя зарплата в вакансиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на Work.ua составляет 40 тысяч гривен, в то же время средняя зарплата на рынке труда — около 28 тысяч гривен.

Таким образом, зарплата в оборонке примерно на 43% выше средней на рынке. Отчасти на это влияет специфика вакансий, среди которых большинство — высокооплачиваемые профессии.

Кого ищут

В большинстве своем работодатели ищут специалистов с опытом, что также не может не влиять на предлагаемый доход.

В частности, в среднем инженеру-конструктору предлагают 40 тысяч гривен, в то время как в ОПК на этой же должности можно зарабатывать в среднем 60 тысяч гривен, то есть на 50% больше.

При этом почти половина опрошенных CORE Team оборонных компаний сообщили, что платят зарплаты на уровне рынка, а не больше других секторов.

Инженеры в компаниях оборонки в зависимости от их специализации имеют вилки зарплат на уровне 2,5−4 тысячи долларов, но отдельные специалисты могут получать до 8 тысяч долларов.

