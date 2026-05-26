Кабмин не может сокращать военные пенсии: что решил Верховный Суд

Личные финансы
Верховный Суд 20 мая принял резонансное решение по делу № 320/2229/25, которое может оказать значительное влияние на тысячи военных пенсионеров и других получателей специальных пенсий.
Суд высказался по поводу применения правительственных коэффициентов, которые в 2025 году фактически уменьшали выплату пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц». Об этом сообщила Инспекция по труду и занятости населения Днепровского городского совета.
В начале 2025 года Кабинет Министров принял постановление от 3.01.2025 г. № 1 «Об определении порядка выплаты пенсий некоторым категориям лиц в 2025 году в период военного положения», которым ввел механизм ограничения выплаты так называемых «высоких» специальных пенсий.
Если размер пенсии превышал 10 прожиточных минимумов для лиц, лишившихся трудоспособности, к сумме превышения применялись понижающие коэффициенты от 0,5 до 0,1.
На практике это означало реальное сокращение выплат.
У истца — бывшего сотрудника СБУ — начисленная пенсия составила более 46 тыс. грн. После применения правительственных коэффициентов фактическая выплата уменьшилась до 29,7 тыс. грн. Таким образом, ежемесячно пенсионер терял более 16 тысяч гривен.
Верховный Суд пришел к выводу, что Кабмин не имеет права изменять условия пенсионного обеспечения военных пенсионеров путем принятия постановлений. Суд подчеркнул, что Закон Украины № 2262-ХІІ прямо предусматривает: изменение условий и норм такого пенсионного обеспечения возможно исключительно путем внесения изменений в сам закон.
Отдельно Верховный Суд обратил внимание на немаловажную проблему коллизии законодательства.
Кабмин обосновывал свои действия статьей 46 Закона о Государственном бюджете на 2025 год, позволившей применять соответствующие коэффициенты.
Однако Суд напомнил установившуюся позицию Конституционного Суда Украины:
  • закон о Государственном бюджете не может изменять другие законы;
  • не может сужать права, установленные специальными законами;
  • не имеет высшей юридической силы по сравнению с другими законами.
В этом случае специальным законом является Закон № 2262-ХІІ, поэтому именно его нормы имеют приоритет.
Фактически Верховный Суд применил классический принцип права: специальный закон имеет преимущество перед общим (lex specialis derogat generali).
Одним из ключевых аргументов Кабинета Министров была необходимость экономии бюджетных средств во время военного положения.
Однако Верховный Суд отметил:
  • право на социальную защиту гарантировано статьей 46 Конституции Украины;
  • Указ Президента о введении военного положения не предусматривал ограничения этого права;
  • даже если некоторые социальные права могут быть временно ограничены, такое ограничение должно устанавливаться законом, а не постановлением правительства.
Кроме того, Верховный Суд поддержал выводы предыдущих инстанций не только относительно содержания постановления, но и процедуры его принятия.
ВС отметил, что проект документа не направлялся профсоюзам и объединениям работодателей, не проводились консультации с общественностью и не было обеспечено должное общественное обсуждение.
По материалам:
Судебно-юридична газета
