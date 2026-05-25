В каких городах Европы отдых в 2026 году обойдется дороже всего (инфографика)
Самым дорогим городом Европы для сити-брейка стала норвежская столица Осло. Здесь несколько дней городского отдыха обойдутся примерно втрое дороже, чем в Сараево, ставшем самым дешевым городом для такого отдыха.
Об этом пишут аналитики компании Post Office, опубликовавшие свой очередной City Costs Barometer, мы же выбрали основное.
Чтобы составить рейтинг, они сравнили стоимость 12 обычных туристических товаров и услуг для двух человек в 50 европейских городах.
Где дешевле, а где дороже — смотрите в инфографике ниже.
Ниже смотрите, сколько нужно денег на несколько дней в этих городах.
- Осло, Норвегия: 734 фунта стерлингов (около 43 570 гривен).
- Копенгаген, Дания: 671 фунт стерлингов (около 39 831 гривен).
- Эдинбург, Шотландия: 668 фунтов стерлингов (около 39 652 гривен).
- Женева, Швейцария: 644 фунта стерлингов (около 38 228 гривен).
- Барселона, Испания: 641 фунт стерлингов (около 38 050 гривен).
- Дублин, Ирландия: 611 фунтов стерлингов (около 36 269 гривен).
- Амстердам, Нидерланды: 609 фунтов стерлингов (около 36 150 гривен).
- Корк, Ирландия: 602 фунта стерлингов (около 35 735 гривен).
- Венеция, Италия: 580 фунтов стерлингов (около 34429 гривен).
- Мадрид, Испания: 580 фунтов стерлингов (около 34 429 гривен).
Ранее Finance.ua писал, что по данным Airbnb, все больше европейских путешественников выбирают путешествия на короткие расстояния или внутри страны. Причиной тому — опасения по поводу роста цен на авиационное топливо.
Новые данные платформы краткосрочного бронирования жилья показали, что 25% путешественников в таких странах, как Франция, Германия, Швеция, Португалия и Нидерланды будут выбирать отдых дома в 2026 году.
Например, в Швеции медианное расстояние бронирования снизилось на 26% с 2023 года и сейчас составляет менее 500 километров. Еще одна тенденция, которая набирает обороты, — распределение стоимости путешествия среди большей группой, в частности бронирование для четырех и более человек в Португалии, Испании и Швеции.
