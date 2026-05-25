В каких городах Европы отдых в 2026 году обойдется дороже всего (инфографика) Сегодня 20:00 — Личные финансы

Самым дорогим городом Европы для сити-брейка стала норвежская столица Осло. Здесь несколько дней городского отдыха обойдутся примерно втрое дороже, чем в Сараево, ставшем самым дешевым городом для такого отдыха.

Об этом пишут аналитики компании Post Office, опубликовавшие свой очередной City Costs Barometer , мы же выбрали основное.

Чтобы составить рейтинг, они сравнили стоимость 12 обычных туристических товаров и услуг для двух человек в 50 европейских городах.

Где дешевле, а где дороже — смотрите в инфографике ниже.

Создано finance.ua с помощью АІ

Самым дорогим городом Европы для сити-брейка стала норвежская столица Осло, за ним следует Эдинбург, Женева и Барселона.

Ниже смотрите, сколько нужно денег на несколько дней в этих городах.

Осло, Норвегия: 734 фунта стерлингов (около 43 570 гривен). Копенгаген, Дания: 671 фунт стерлингов (около 39 831 гривен). Эдинбург, Шотландия: 668 фунтов стерлингов (около 39 652 гривен). Женева, Швейцария: 644 фунта стерлингов (около 38 228 гривен). Барселона, Испания: 641 фунт стерлингов (около 38 050 гривен). Дублин, Ирландия: 611 фунтов стерлингов (около 36 269 гривен). Амстердам, Нидерланды: 609 фунтов стерлингов (около 36 150 гривен). Корк, Ирландия: 602 фунта стерлингов (около 35 735 гривен). Венеция, Италия: 580 фунтов стерлингов (около 34429 гривен). Мадрид, Испания: 580 фунтов стерлингов (около 34 429 гривен).

Ранее Finance.ua писал , что по данным Airbnb, все больше европейских путешественников выбирают путешествия на короткие расстояния или внутри страны. Причиной тому — опасения по поводу роста цен на авиационное топливо.

Новые данные платформы краткосрочного бронирования жилья показали, что 25% путешественников в таких странах, как Франция, Германия, Швеция, Португалия и Нидерланды будут выбирать отдых дома в 2026 году.

Например, в Швеции медианное расстояние бронирования снизилось на 26% с 2023 года и сейчас составляет менее 500 километров. Еще одна тенденция, которая набирает обороты, — распределение стоимости путешествия среди большей группой, в частности бронирование для четырех и более человек в Португалии, Испании и Швеции.

