Фейковые надбавки к пенсии: ПФУ предупреждает о новой мошеннической схеме

Личные финансы
Жертвами мошенников становятся пенсионеры
Киберполиция и Пенсионный фонд Украины предупреждают о новой волне мошеннических сообщений с фейковыми надбавками для пенсионеров, которые распространяются в соцсетях и мессенджерах.
Злоумышленники используют название и символику ПФУ, чтобы убедить людей перейти по фишинговым ссылкам якобы для оформления новых выплат или подтверждения пенсионных данных.

Что произошло

  • В последнее время в сети распространялись сообщения о новой помощи пенсионерам в размере от 3200 до 5300 грн в зависимости от региона проживания и трудового стажа. В ПФУ подчеркивают, что это фейк.
  • Для получения выплаты людям предлагали перейти по ссылке и подтвердить область проживания.
  • В сообщениях также использовались формулировки об «ограниченном сроке» получения средств, чтобы заставить пользователей действовать быстро и без проверки информации.
Еще одна распространенная схема — фейковые сообщения о якобы обязательной идентификации пенсионеров для «сохранения пенсии». В таких случаях мошенники также посылают ссылки на поддельные сайты.
В Пенсионном фонде Украины отметили, что подобная информация не соответствует действительности.

Как уберечься от фишинга

В киберполиции отмечают, что мошенники часто используют темы социальных выплат, государственного пособия и пенсионных изменений для хищения персональных или банковских данных.
Украинцам советуют:
  • проверять информацию только на официальных ресурсах государственных органов;
  • не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений или Telegram-каналов;
  • не вводить банковские или персональные данные на неизвестных сайтах;
  • обращать внимание на сообщения, создающие эмоциональное давление или призывающие действовать срочно.
В случае обнаружения подозрительных сообщений или ресурсов гражданам рекомендуют обращаться в киберполицию.
Ранее мы сообщали, что «средний чек» финансового мошенника вырос до более 5,5 тыс. гривен, несмотря на то, что количество фактов мошенничеств уменьшилось.
Светлана Вышковская
