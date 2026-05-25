Фейковые надбавки к пенсии: ПФУ предупреждает о новой мошеннической схеме Сегодня 16:27 — Личные финансы

Жертвами мошенников становятся пенсионеры

Киберполиция и Пенсионный фонд Украины предупреждают о новой волне мошеннических сообщений с фейковыми надбавками для пенсионеров, которые распространяются в соцсетях и мессенджерах.

Злоумышленники используют название и символику ПФУ, чтобы убедить людей перейти по фишинговым ссылкам якобы для оформления новых выплат или подтверждения пенсионных данных.

Что произошло

В последнее время в сети распространялись сообщения о новой помощи пенсионерам в размере от 3200 до 5300 грн в зависимости от региона проживания и трудового стажа. В ПФУ подчеркивают, что это фейк.

в зависимости от региона проживания и трудового стажа. В ПФУ подчеркивают, что это фейк. Для получения выплаты людям предлагали перейти по ссылке и подтвердить область проживания.

В сообщениях также использовались формулировки об «ограниченном сроке» получения средств, чтобы заставить пользователей действовать быстро и без проверки информации.

Еще одна распространенная схема — фейковые сообщения о якобы обязательной идентификации пенсионеров для «сохранения пенсии». В таких случаях мошенники также посылают ссылки на поддельные сайты.

В Пенсионном фонде Украины отметили, что подобная информация не соответствует действительности.

Как уберечься от фишинга

В киберполиции отмечают, что мошенники часто используют темы социальных выплат, государственного пособия и пенсионных изменений для хищения персональных или банковских данных.

Украинцам советуют:

проверять информацию только на официальных ресурсах государственных органов;

не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений или Telegram-каналов;

не вводить банковские или персональные данные на неизвестных сайтах;

обращать внимание на сообщения, создающие эмоциональное давление или призывающие действовать срочно.

В случае обнаружения подозрительных сообщений или ресурсов гражданам рекомендуют обращаться в киберполицию.

Ранее мы сообщали , что «средний чек» финансового мошенника вырос до более 5,5 тыс. гривен, несмотря на то, что количество фактов мошенничеств уменьшилось.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.