0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Помощь «єЯсла» предлагают расширить

Личные финансы
17
Мать с ребенком
Мать с ребенком
В Украине предлагают расширить доступ к государственному пособию по уходу за ребенком «єЯсла».
Речь идет о законопроекте № 15265, зарегистрированном в ВР. Он должен устранить ограничения, которые не позволяют получать выплаты физическим лицам-предпринимателям и самозанятым профессионалам.
Инициатива направлена ​​на то, чтобы уравнять в правах различные формы занятости и поддержать родителей, объединяющих работу с уходом за маленькими детьми.

Кого сейчас не охватывает программа «єЯсла»

В настоящее время государственная помощь по уходу за ребенком «єЯсла» направлена ​​на поддержку родителей, которые возвращаются к активной экономической деятельности.
Однако действующая редакция закона предусматривает выплату пособий только для наемных работников, возвращающихся на полную занятость. В то же время ФЛП и лица, которые ведут независимую профессиональную деятельность (в том числе адвокаты, нотариусы, аудиторы), остаются вне этой поддержки.
Авторы законопроекта отмечают, что такие родители также самостоятельно обеспечивают себя работой, платят налоги и единый социальный взнос и участвуют в экономике страны. Однако они не имеют доступа к пособию «єЯсла», что создает неравные условия в зависимости от формы занятости.

Что предлагают изменить

Законопроект предусматривает расширение круга получателей выплат и включение в него ФЛП и самозанятых лиц. Право на пособие предлагается предоставить матери или другому законному представителю ребенка, который фактически осуществляет уход и при этом является предпринимателем или самозанятым.
Читайте также

Какой ожидается эффект от изменений

Принятие инициативы, по замыслу авторов, позволит обеспечить равный доступ к социальной поддержке, стимулировать предпринимательство среди молодых родителей и особенно женщин, а также снизить социальное напряжение. Также это должно улучшить условия совмещения родительских обязанностей с ведением собственного дела.

Суммы пособия по программе «єЯсла»

С 4 марта 2026 года в Украине стартовали выплаты новой «детского пособия» по программе «єЯсла».
Речь идет о ежемесячном пособии в размере 8 тыс. грн, а на ребенка с инвалидностью — 12 тыс. грн.
Выплаты предназначены для родителей, которые выходят на работу после достижения ребенком 1 года.
Ранее мы сообщали, что в Украине запускают спецсчет для «детских выплат». Выплаты по государственным программам поддержки семей с детьми можно будет получать на специальный счет «Дія.Карты». Также расширяется список доступных категорий для оплаты, а срок использования денежных средств теперь не имеет ограничений.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Дети и деньгиФинансовая помощь
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems