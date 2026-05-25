Помощь «єЯсла» предлагают расширить

Мать с ребенком

В Украине предлагают расширить доступ к государственному пособию по уходу за ребенком «єЯсла».

Речь идет о законопроекте № 15265 , зарегистрированном в ВР. Он должен устранить ограничения, которые не позволяют получать выплаты физическим лицам-предпринимателям и самозанятым профессионалам.

Инициатива направлена ​​на то, чтобы уравнять в правах различные формы занятости и поддержать родителей, объединяющих работу с уходом за маленькими детьми.

Кого сейчас не охватывает программа «єЯсла»

В настоящее время государственная помощь по уходу за ребенком «єЯсла» направлена ​​на поддержку родителей, которые возвращаются к активной экономической деятельности.

Однако действующая редакция закона предусматривает выплату пособий только для наемных работников, возвращающихся на полную занятость. В то же время ФЛП и лица, которые ведут независимую профессиональную деятельность (в том числе адвокаты, нотариусы, аудиторы), остаются вне этой поддержки.

Авторы законопроекта отмечают, что такие родители также самостоятельно обеспечивают себя работой, платят налоги и единый социальный взнос и участвуют в экономике страны. Однако они не имеют доступа к пособию «єЯсла», что создает неравные условия в зависимости от формы занятости.

Что предлагают изменить

Законопроект предусматривает расширение круга получателей выплат и включение в него ФЛП и самозанятых лиц. Право на пособие предлагается предоставить матери или другому законному представителю ребенка, который фактически осуществляет уход и при этом является предпринимателем или самозанятым.

Какой ожидается эффект от изменений

Принятие инициативы, по замыслу авторов, позволит обеспечить равный доступ к социальной поддержке, стимулировать предпринимательство среди молодых родителей и особенно женщин, а также снизить социальное напряжение. Также это должно улучшить условия совмещения родительских обязанностей с ведением собственного дела.

Суммы пособия по программе «єЯсла»

С 4 марта 2026 года в Украине стартовали выплаты новой «детского пособия» по программе «єЯсла».

Речь идет о ежемесячном пособии в размере 8 тыс. грн, а на ребенка с инвалидностью — 12 тыс. грн.

Выплаты предназначены для родителей, которые выходят на работу после достижения ребенком 1 года.

Ранее мы сообщали , что в Украине запускают спецсчет для «детских выплат». Выплаты по государственным программам поддержки семей с детьми можно будет получать на специальный счет «Дія.Карты». Также расширяется список доступных категорий для оплаты, а срок использования денежных средств теперь не имеет ограничений.

