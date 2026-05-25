Финмониторинг: принимают ли банки старые документы о доходах

Банки все более внимательно проверяют происхождение денежных средств клиентов в ходе финансового мониторинга, при открытии счетов или оформлении кредитов. В таких ситуациях у многих возникает вопрос: могут ли финансовые учреждения принять старые документы о доходах, например, декларацию ФЛП многолетней давности или старую справку о зарплате?
Как объясняют юристы и налоговые эксперты юридической компании Yankiv, в большинстве случаев банки ориентируются на четкие временные рамки актуальности документов.
Какие сроки документов считаются актуальными
По словам специалистов, большинство украинских и европейских банков принимают документы о доходах, если им не более трех лет.
«Это негласный, но реальный стандарт, соблюдаемый большинством финансовых учреждений при оценке финансового состояния клиента — то ли во время финансового мониторинга, то ли при рассмотрении заявки на кредит, то ли при объяснении происхождения денег на счете», — говорят юристы.
Там отмечают, что иногда банки могут согласиться и на документы пятилетней давности, но это скорее исключение. Обычно речь идет о больших разовых доходах — например, продаже недвижимости, бизнеса или получении значительного наследства.
Впрочем, даже в таких случаях банк может требовать дополнительных объяснений и подтверждения того, что человек продолжает пользоваться именно этими средствами.
Почему банки не доверяют старым справкам
Как объясняют юристы Yankiv, финансовые учреждения оценивают не только факт получения дохода в прошлом, но и текущее финансовое положение клиента.
Причина в том, что за несколько лет ситуация может существенно измениться:
предприниматель может закрыть ФЛП;
работник — потерять работу;
арендный или другой пассивный доход — прекратиться.
Юристы и налоговые эксперты обращают внимание, что данные о зарплате официально отображаются в системе ГНС через отчетность работодателя, и это подтверждает легальность дохода.
Для людей, получающих иностранные доходы, подтверждением могут быть задекларированные в Украине доходы и документы об уплате налогов за рубежом.
Отдельно банки проверяют разовые крупные поступления, например, продажу квартиры или получение наследства. В таких случаях срок актуальности документов также имеет значение: если сделка состоялась много лет назад, банк может не признать ее достаточным объяснением происхождения денежных средств.