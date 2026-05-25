Финмониторинг: принимают ли банки старые документы о доходах Сегодня 15:02 — Личные финансы

Банки все более внимательно проверяют происхождение денежных средств клиентов в ходе финансового мониторинга, при открытии счетов или оформлении кредитов. В таких ситуациях у многих возникает вопрос: могут ли финансовые учреждения принять старые документы о доходах, например, декларацию ФЛП многолетней давности или старую справку о зарплате?

Как объясняют юристы и налоговые эксперты юридической компании Yankiv, в большинстве случаев банки ориентируются на четкие временные рамки актуальности документов.

Какие сроки документов считаются актуальными

По словам специалистов, большинство украинских и европейских банков принимают документы о доходах, если им не более трех лет.

«Это негласный, но реальный стандарт, соблюдаемый большинством финансовых учреждений при оценке финансового состояния клиента — то ли во время финансового мониторинга, то ли при рассмотрении заявки на кредит, то ли при объяснении происхождения денег на счете», — говорят юристы.

Там отмечают, что иногда банки могут согласиться и на документы пятилетней давности, но это скорее исключение. Обычно речь идет о больших разовых доходах — например, продаже недвижимости, бизнеса или получении значительного наследства.

Впрочем, даже в таких случаях банк может требовать дополнительных объяснений и подтверждения того, что человек продолжает пользоваться именно этими средствами.

Почему банки не доверяют старым справкам

Как объясняют юристы Yankiv, финансовые учреждения оценивают не только факт получения дохода в прошлом, но и текущее финансовое положение клиента.

Причина в том, что за несколько лет ситуация может существенно измениться:

предприниматель может закрыть ФЛП;

работник — потерять работу;

арендный или другой пассивный доход — прекратиться.

Именно поэтому банки обычно ожидают актуальные документы:

новые декларации ФЛП;

справки с работающего места работы;

банковские выписки за последние месяцы;

действующие договоры аренды или другие подтверждения дохода.

Какие документы банки принимают чаще всего

Для разных категорий клиентов список документов отличается.

Для ФЛП актуальными подтверждениями могут быть:

квартальные или годовые декларации за последние годы;

справки о доходах из электронного кабинета ГНС;

декларации об имущественном положении и доходах для ФЛП на общей системе.

Для наемных работников банки обычно просят:

справку о зарплате с текущего места работы;

информацию об уплаченных налогах;

официальные данные по налоговой истории.

Юристы и налоговые эксперты обращают внимание, что данные о зарплате официально отображаются в системе ГНС через отчетность работодателя, и это подтверждает легальность дохода.

Для людей, получающих иностранные доходы, подтверждением могут быть задекларированные в Украине доходы и документы об уплате налогов за рубежом.

Отдельно банки проверяют разовые крупные поступления, например, продажу квартиры или получение наследства. В таких случаях срок актуальности документов также имеет значение: если сделка состоялась много лет назад, банк может не признать ее достаточным объяснением происхождения денежных средств.

