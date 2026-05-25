Киевские водители стали активно пользоваться подписками на парковку

С 27 апреля 2026 года в Киеве начали действовать новые тарифы на пользование площадками КП «Киевтранспарксервис»
Киев стал первым городом в Украине, который ввел для налогоплательщиков льготную подписку на муниципальную парковку со скидкой до 90% от базовой стоимости. Более 1000 водителей уже воспользовались.
Об этом сообщили в КП «Киевтранспарксервис».

Самой популярной стала подписка на парковку в I зоне

Наибольшим спросом пользуется подписка на парковку в I зоне стоимостью 1499 гривен в месяц. Второе место по количеству оформлений занимают абонементы для спальных районов столицы за 299 гривен.
В настоящее время верификацию как налогоплательщики Киева успешно прошли 5293 пользователя. В то же время, 33 лицам отказали в подтверждении статуса.
Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Константин Усов заявил, что город не рассматривает парковку как источник значительных доходов.

Инспекторы видят активные подписки в системе

В коммунальном предприятии отмечают, что цифровые системы работают корректно и синхронизированы между сервисами. Инспекторы по парковке видят активные подписки в своих служебных планшетах, что позволяет автоматически учитывать право автомобиля на бесплатную парковку в пределах оформленной подписки. За весь период работы сервиса не зафиксировано ни одного случая ошибочного штрафования таких автомобилей.
Новые тарифы на парковку действуют с 27 апреля

Ранее Finance.ua рассказывал, что с 27 апреля 2026 года в Киеве начали действовать новые тарифы на пользование площадками КП «Киевтранспарксервис». Одновременно для физических лиц, уплачивающих налоги в бюджет столицы, ввели систему льготных месячных абонементов.
Оформить подписку можно через приложение «Киев Цифровой». После активации она автоматически закрепляется за номером автомобиля, поэтому водителям не нужно каждый раз запускать парковку в приложении.
С 27 апреля стоимость почасовой парковки составляет:
  • І зона — 40 грн в час;
  • ІІ зона — 30 грн в час;
  • ІІІ зона — 10 грн в час.
В то же время для налогоплательщиков в Киеве действуют льготные месячные абонементы:
  • ІІІ зона — 299 грн в месяц;
  • ІІ зона — 999 грн в месяц;
  • безлимитная парковка по Киеву — 1499 грн в месяц.
Льготные абонементы доступны физическим лицам, которые уплачивают налоги в бюджет Киева. Речь идет о наемных работниках, ФЛП, владельцах имущества, лицах с другими налогооблагаемыми доходами, а также о работающих пенсионерах.
Студенты могут воспользоваться программой только при наличии налогооблагаемого дохода.
Для подтверждения статуса налогоплательщика в приложении «Киев Цифровой» работает система цифровой верификации.
До конца 2026 года один налогоплательщик может оформить не более двух абонементов в месяц без подтверждения права собственности на автомобиль.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
КиевАвто
