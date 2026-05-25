В каких случаях в Польше можно оставить найденную наличку себе Сегодня 17:02 — Личные финансы

Тот, кто решит присвоить большую сумму денег, может быть привлечен к уголовной ответственности

С 19 мая в Польше вступили в силу новые правила относительно найденных вещей и наличных денег. Если кто-то присвоит себе большую сумму, к нему будут применены значительные штрафы.

Об этом пишет InPoland.net.pl.

Изменения призваны увеличить шансы владельцев на возврат утраченных вещей, таких как телефоны, ключи и рюкзаки.

В Польше изменили лимит для найденных наличных денег

Важнейшее изменение касается лимита на найденные наличные деньги.

Ранее в Польше действовал фиксированный порог в 100 злотых. Если найденная сумма превышала этот лимит, деньги нужно было передать старосте. Теперь лимит привязан к минимальной заработной плате и составляет 5% от нее.

При действующей минимальной зарплате в 4 806 злотых брутто лимит составляет 240,30 злотых. Это означает, что порог будет автоматически расти с ростом минимальной заработной платы.

Куда нужно передавать найденные деньги

Если найденная сумма превышает 240,30 злотых, нашедший деньги обязан известить об этом старосту по месту, где были найдены деньги.

Если наличку находят в автобусе, поезде или учреждении, деньги необходимо передать руководителю объекта, у которого затем есть 30 дней, чтобы передать их старосте.

За присвоение денег предусмотрена ответственность

Любой, кто решит присвоить сумму побольше, может быть привлечен к уголовной ответственности. Законы различают проступки и тяжкие преступления в зависимости от стоимости найденных средств.

Если владельца денег установить не удалось, найденная сумма может перейти в собственность нашедшего ее через один год. Раньше этот срок составлял два года. Однако, если староста сообщит конкретному владельцу, зная его имя, а последний не откликнется, право собственности переходит к нашедшему через шесть месяцев вместо одного года.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что многие считают, что поскольку деньги происходят от семьи, налоговая служба не заинтересуется этими деньгами. Однако крупные суммы, полученные без поданной декларации, могут стать основанием для проверки. В Польше финансовая помощь от родителей, братьев и сестер или бабушек и дедушек часто рассматривается как простая поддержка. Однако налоговая служба может рассматривать такие деньги как заем, подлежащий налогообложению. Все чаще налоговая служба анализирует банковские переводы и проверяет, выполнили ли налогоплательщики необходимые формальности.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.