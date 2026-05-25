Мигранты отберут работу: украинцев успокоили

Украине из-за нехватки рабочей силы придется привлекать трудовых мигрантов.

Но государство должно проводить взвешенную и контролируемую миграционную политику.

Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины, академик, доктор экономических наук Элла Либанова в интервью " Суспільн ому".

По ее словам, обычно иммигранты не конкурируют с местной рабочей силой.

«Потому что люди, имеющие гражданство — украинское, бельгийское, канадское и т. д. — имеют и больше возможностей трудоустроиться, чем любые иммигранты. За исключением, допустим, нобелевских лауреатов. Или электросварщиков. Но ведь не на все рабочие места они [граждане] соглашаются», — объяснила демограф.

Мигранты обычно заполняют вакантные ниши. Например, в странах Европы очень много мигрантов работают на вывозе мусора, дворниками, надсмотрщиками, на что местное население не очень соглашается.

«Ясно, что люди боятся: вот если они придут, я не смогу трудоустроиться. Сможете. В Украине уже работодатели жалуются на нехватку рабочей силы, а после войны она точно возрастет. Никуда мы не денемся. Но разработать и вести очень взвешенную, очень спокойную миграционную политику — это правда», — подчеркнула Либанова.

В 2024 году в Украине выдали шесть тысяч разрешений на работу для иностранных граждан, в 2025-м — девять тысяч. Но в 2021 году таких разрешений было 22 тысячи.

Почему проблема мигрантов волнует украинцев

Демограф предположила, что «это сознательная работа», мол, «гибридную войну никто не отменял».

Что касается появления в Украине в будущем большего количества мигрантов, то, по мнению Либановой, «должен быть строгий контроль за ними и регулирование их пребывания в Украине».

«Помимо этого, визы — по крайней мере на сегодняшний день — планируется выдавать рабочие. То есть не приедет вся семья из десяти человек, чтобы один работал, а девять здесь жили — а сугубо виза на работу. Я понимаю, что часть людей, которые приедут сюда по рабочей визе, возможно, вступят в брак в Украине. Но это не будет массового масштаба», — отметила она.

Об этом говорит первый вице-президент ТППУ Михаил Непран. До этого Finance.ua отмечал , что на рынке труда Украины фиксируются дисбалансы. Вчерашние дальнобойщики, строители, связисты пошли в армию, создав множество незаполненных вакансий. Это побуждает работодателей к нестандартным решениям — в частности, переквалификации женщин на специальности, ранее считавшиеся сугубо мужскими.

Он предлагает «не преувеличивать» потери от выезда украинцев за границу. Куда большее влияние на дефицит рабочей силы, по его мнению, оказывает мобилизация.

Ранее Finance.ua писал, что, несмотря на громкие заявления в соцсетях о якобы «массовом заселении» иностранцами, реальная статистика выглядит значительно спокойнее. По оценкам экономистов, иностранных работников в Украине сейчас примерно вдвое меньше, чем было до начала полномасштабной войны.

На этом фоне тема «захвата рынка труда» выглядит скорее как эмоциональный миф, чем реальная тенденция. В то же время кадровый дефицит действительно существует, и он заставляет работодателей искать новые решения.

