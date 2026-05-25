Переплатили за коммуналку: куда пошли деньги и что делать (совет адвоката) Сегодня 19:00

Переплата за коммунальные услуги — ситуация весьма распространенная, особенно когда люди случайно дважды оплачивают счет или переводят большую сумму наперед.

Но что делать, если 2 раза оплатил коммуналку и можно ли вернуть эти деньги.

Адвокат АБ «Ивана Хомича» Елена Воронкова объяснила в комментарии УНИАН, кому возвращают деньги за коммунальные услуги и когда не стоит оплачивать коммуналку на длительный период наперед.

Куда пойдут деньги

По словам юриста, переплаченные деньги обычно автоматически засчитываются на следующие расчетные периоды. Фактически эта сумма остается на счете потребителя, а поставщик постепенно списывает ее на оплату будущих коммунальных платежей. Если же у человека есть задолженность, переплата в первую очередь пойдет на его погашение, а остаток — на будущие платежи.

Если средства не были учтены в следующем месяце, Воронкова советует обращаться непосредственно к поставщику услуг. Для этого необходимо подать заявление с просьбой проверить поступление средств и провести перерасчет.

К заявлению обязательно нужно приложить копию квитанции об оплате коммунальных услуг, а также копию паспорта и идентификационного кода (регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика). От наличия этих документов напрямую зависит, можно ли произвести перерасчет за коммунальные услуги в вашем случае.

При этом специалист отметила, что документы необходимо отправлять заказным письмом с уведомлением о вручении — это станет подтверждением обращения в случае, если ситуацию придется решать через суд.

Также, среди того, что делать, если не согласен с коммунальными платежами, Воронкова выделила возможность обращения в центр обслуживания потребителей. В таком случае она рекомендует иметь два экземпляра заявления: на втором, остающемся у человека на руках, должна быть отметка о принятии документа.

Если у человека только один экземпляр, он должен сфотографировать его со штампом, датой и подписью уполномоченного о принятии такого документа.

Можно ли вернуть деньги

Как пояснила адвокат, оплачивать коммунальные услуги заранее закон не запрещает и, более того, человек сам определяет сумму платежа. Однако, по ее мнению, делать это на очень длительный период заранее не стоит.

Во-первых, при оплате услуг по счетчику придется указывать ориентировочные цифры, что не всегда удобно, а во-вторых, учитывая ситуацию в Украине, в любой момент может измениться поставщик услуг:

«Денежные средства, зачисленные на счет одного поставщика, вряд ли удастся легко вернуть и перечислить на другой счет».

Ранее речь шла о том, что коммунальные расходы остаются одной из главных статей семейного бюджета. Новые данные Госстата показывают: общий рост тарифов пока сдержан, но отдельные услуги уже значительно подорожали.

