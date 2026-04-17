Новые тарифы. Какая будет коммуналка с 1 мая. Свириденко озвучила окончательное решение Сегодня 16:17 — Личные финансы

Семья считает коммунальные платежи

Коммунальные расходы остаются одной из основных статей семейного бюджета. Новые данные Госстата показывают: общий рост тарифов пока сдержанный, но отдельные услуги уже значительно подорожали.

Где тарифы растут быстрее всего

По данным Госстата, за последний год коммунальные услуги в среднем подорожали на 1,7%. Впрочем, отдельные категории показали гораздо более высокую динамику.

Больше всего выросли цены на:

управление многоквартирными домами — на 4,3%;

вывоз и уборка мусора — также на 4,3%;

содержание и ремонт жилья — на 4%.

Только за период с февраля по март эти услуги прибавили еще около 0,5%. Это расходы, которые не всегда видны сразу, но регулярно влияют на бюджет.

В то же время, ключевые коммунальные услуги остаются без изменений. Это:

электроэнергия;

природный газ;

горячая вода и отопление;

водоснабжение и канализация.

Именно эти расходы формируют основную часть платежек, поэтому их стабильность пока сдерживает рост расходов домохозяйств.

Новые правила для проверки счетчиков

Кабмин обновил правила для компаний, проверяющих счетчики воды, газа и электроэнергии.

Речь идет об унификации доступа к рынку метрологических услуг. Для потребителей это означает более прозрачные процедуры и меньше риска некорректных начислений после поверки.

Именно результаты проверки счетчиков часто становятся основанием для изменения сумм платежей, поэтому новые правила должны уменьшить количество спорных ситуаций.

Долги и суды: что изменилось

В 2026 году завершился период так называемой «заморозки» долгов. Закон от 14 мая 2025 года возобновил сроки исковой давности, которые были остановлены еще с 2020 года.

Это означает, что коммунальные компании снова активно обращаются в суды. В то же время есть важный нюанс:

взыскать можно только долги за последние 3 года;

но для этого потребитель должен сам заявить о сроке исковой давности.

Если этого не сделать, суд может удовлетворить требования кредитора в полном объеме даже за более давние долги.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.