Новые тарифы. Какая будет коммуналка с 1 мая. Свириденко озвучила окончательное решение

Семья считает коммунальные платежи
Коммунальные расходы остаются одной из основных статей семейного бюджета. Новые данные Госстата показывают: общий рост тарифов пока сдержанный, но отдельные услуги уже значительно подорожали.
Где тарифы растут быстрее всего

По данным Госстата, за последний год коммунальные услуги в среднем подорожали на 1,7%. Впрочем, отдельные категории показали гораздо более высокую динамику.
Больше всего выросли цены на:
  • управление многоквартирными домами — на 4,3%;
  • вывоз и уборка мусора — также на 4,3%;
  • содержание и ремонт жилья — на 4%.
Только за период с февраля по март эти услуги прибавили еще около 0,5%. Это расходы, которые не всегда видны сразу, но регулярно влияют на бюджет.
В то же время, ключевые коммунальные услуги остаются без изменений. Это:
  • электроэнергия;
  • природный газ;
  • горячая вода и отопление;
  • водоснабжение и канализация.
Именно эти расходы формируют основную часть платежек, поэтому их стабильность пока сдерживает рост расходов домохозяйств.
Читайте также

Новые правила для проверки счетчиков

Кабмин обновил правила для компаний, проверяющих счетчики воды, газа и электроэнергии.
Речь идет об унификации доступа к рынку метрологических услуг. Для потребителей это означает более прозрачные процедуры и меньше риска некорректных начислений после поверки.
Именно результаты проверки счетчиков часто становятся основанием для изменения сумм платежей, поэтому новые правила должны уменьшить количество спорных ситуаций.

Долги и суды: что изменилось

В 2026 году завершился период так называемой «заморозки» долгов. Закон от 14 мая 2025 года возобновил сроки исковой давности, которые были остановлены еще с 2020 года.
Это означает, что коммунальные компании снова активно обращаются в суды. В то же время есть важный нюанс:
  • взыскать можно только долги за последние 3 года;
  • но для этого потребитель должен сам заявить о сроке исковой давности.
Если этого не сделать, суд может удовлетворить требования кредитора в полном объеме даже за более давние долги.
Светлана Вышковская
