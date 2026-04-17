Новые тарифы. Какая будет коммуналка с 1 мая. Свириденко озвучила окончательное решение Сегодня 16:17 — Личные финансы Семья считает коммунальные платежи Коммунальные расходы остаются одной из основных статей семейного бюджета. Новые данные Госстата показывают: общий рост тарифов пока сдержанный, но отдельные услуги уже значительно подорожали. Об этом говорится в видео на YouTube канале Finance.ua. Где тарифы растут быстрее всего По данным Госстата, за последний год коммунальные услуги в среднем подорожали на 1,7%. Впрочем, отдельные категории показали гораздо более высокую динамику. Больше всего выросли цены на: управление многоквартирными домами — на 4,3%; вывоз и уборка мусора — также на 4,3%; содержание и ремонт жилья — на 4%. Только за период с февраля по март эти услуги прибавили еще около 0,5%. Это расходы, которые не всегда видны сразу, но регулярно влияют на бюджет. В то же время, ключевые коммунальные услуги остаются без изменений. Это: электроэнергия; природный газ; горячая вода и отопление; водоснабжение и канализация. Именно эти расходы формируют основную часть платежек, поэтому их стабильность пока сдерживает рост расходов домохозяйств. Новые правила для проверки счетчиков Кабмин обновил правила для компаний, проверяющих счетчики воды, газа и электроэнергии. Речь идет об унификации доступа к рынку метрологических услуг. Для потребителей это означает более прозрачные процедуры и меньше риска некорректных начислений после поверки. Именно результаты проверки счетчиков часто становятся основанием для изменения сумм платежей, поэтому новые правила должны уменьшить количество спорных ситуаций. Долги и суды: что изменилось В 2026 году завершился период так называемой «заморозки» долгов. Закон от 14 мая 2025 года возобновил сроки исковой давности, которые были остановлены еще с 2020 года. Это означает, что коммунальные компании снова активно обращаются в суды. В то же время есть важный нюанс: взыскать можно только долги за последние 3 года; но для этого потребитель должен сам заявить о сроке исковой давности. Если этого не сделать, суд может удовлетворить требования кредитора в полном объеме даже за более давние долги.