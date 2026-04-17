ТОП-5 подержанных iPhone по цене до 500 долларов

Если хотите купить подержанный телефон, эксперты предлагают рассмотреть пять отличных вариантов для разных нужд.

Эксперты портала 9to5Mac назвали разные предложения.

iPhone 15 Pro

Если вы ищете качественные функции, такие как дисплей ProMotion, Apple Intelligence и телеобъектив, iPhone 15 Pro, лучший выбор.

Он работает на базе чипа A17 Pro (до сих пор используемого в iPad mini последнего поколения), что делает его удобным для функций Apple Intelligence и обеспечивает вам достаточно мощности на долгие годы.

Можно приобрести iPhone 15 Pro на 128 ГБ на Amazon Renewed за 487 долларов, что делает его дешевле нового iPhone 17e, но при этом имеет множество премиум-функций.

Если вам нужен больший размер экрана, вы можете приобрести iPhone 15 Pro Max с вдвое большей памятью на 85 долларов дороже 572 долларов.

iPhone 15

Если вы хотите самый дешевый iPhone с USB-C или динамичным островом, iPhone 15 — хороший выбор. Здесь 48-мегапиксельный сенсор камеры, а если вам нравится физический выключатель отключения звука — iPhone 15 — последний iPhone, который его предлагает. Время работы от батареи достаточно высокое, и у него достаточно привлекательная цветовая гамма.

Теперь вы можете приобрести iPhone 15 на 128 ГБ за 389 долларов на Amazon Renewed. Если вам нравятся большие телефоны, вы можете приобрести iPhone 15 Plus на 128 ГБ за 408 долларов.

iPhone 13 мини

Если вы поклонник небольших телефонов, iPhone 13 mini остается самым лучшим вариантом для вас — поскольку Apple решила отказаться от производства меньших iPhone. Он достаточно мощный благодаря своему чипу A15 Bionic. Благодаря OLED-дисплею яркостью 800 нит и удобной системе камер этот телефон не должен казаться устаревшим, несмотря на то, что ему уже четыре года.

iPhone 13 mini в настоящее время стоит около 230 долларов в конфигурации 128 ГБ.

iPhone 14 Plus

Самый дешевый большой iPhone — iPhone 14 Plus остается лучшим выбором в целом. У него мощная система камер и еще дольше автономность, а также широкий выбор цветов. Этот телефон пришел на смену ранее упомянутому iPhone 13 mini.

Вы можете приобрести его примерно за 309 долларов на Amazon Renewed. Стоит также упомянуть iPhone 13 Pro Max, который предлагает высококачественные функции для энтузиастов, такие как ProMotion, телеобъектив и корпус из нержавеющей стали. Цена на них составляет около 409 долларов за 128 ГБ.

iPhone SE 3

iPhone SE 3 оснащен чипом A15 и имеет 5G, что делает его подходящим телефоном для 2025 года, у гнего устаревший форм-фактор. У него все еще будет 4,7-дюймовый ЖК-экран и кнопка «Домой», как и у iPhone 8. Также у него будет только одна задняя камера. Всего за 129 долларов вы можете приобрести iPhone SE 3 на Amazon Renewed.

