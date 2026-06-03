НБУ ужесточает требования к капиталу и ликвидности банков Сегодня 16:25 — Фондовый рынок

Ожидается, что реализация нового подхода будет способствовать укреплению устойчивости банковской системы, а также усилит защиту интересов вкладчиков и кредиторов.

Национальный банк Украины утвердил Положение об установлении повышенных значений пруденциальных нормативов для банков Украины. Документ направлен на дальнейшее приближение банковского регулирования Украины к законодательству Европейского Союза.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Положение имплементирует отдельные положения Директивы Европейского Парламента и Совета 2013/36/ЕС по пруденциальному надзору за кредитными учреждениями, а также учитывает рекомендации Европейского органа банковского надзора (EBA) и международные стандарты Базельского комитета по банковскому надзору.

НБУ сможет устанавливать дополнительные требования к капиталу и ликвидности

Документ предусматривает возможность установления Национальным банком повышенных требований к достаточности капитала и ликвидности в зависимости от профиля риска конкретного банка и результатов надзорной оценки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

Положение определяет:

порядок определения повышенных значений нормативов достаточности капитала и ликвидности с учетом рисков, характерных для деятельности конкретного банка, которые не полностью покрываются минимальными регуляторными требованиями;

порядок установления завышенных значений нормативов достаточности капитала и ликвидности;

подходы к проведению оценки SREP;

требования к соблюдению банками установленных завышенных значений пруденциальных нормативов.

В частности, Национальный банк сможет устанавливать для банков на индивидуальной основе повышенные значения:

нормативу достаточности регулятивного капитала (НРК);

нормативу достаточности капитала 1 уровня (НК1);

нормативу достаточности основного капитала 1 уровня (НОК1);

коэффициента покрытия ликвидностью по всем валютам (LCRвв).

Каких результатов ожидает регулятор

В Национальном банке считают, что реализация нового подхода будет способствовать поддержанию достаточного уровня капитала и ликвидности для покрытия рисков, характерных для деятельности банков, а также повышению качества систем управления рисками и корпоративного управления.

Кроме того, ожидается укрепление устойчивости банковской системы, а также усиление защиты интересов вкладчиков и кредиторов.

Новые требования будут внедряться поэтапно

Постановление предусматривает поэтапное введение новых требований по установлению повышенных нормативов достаточности капитала.

В 2026 году банки будут применять новые требования с учетом 50% дополнительного размера капитала, определенного в соответствии с положением. Начиная с 2027 года будет учитываться уже 100% дополнительного размера капитала.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Национальный банк уточнил решение, принятое в марте 2026 года, о начале формирования банками и банковскими группами буфера системной важности. Формирование буфера системной важности начнется после определения системных банков в 2027 году. Соответственно, банки и банковские группы должны будут соблюдать требования по формированию такого буфера с 1 января 2028 года.

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