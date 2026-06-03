Microsoft запускает собственные модели ИИ, чтобы конкурировать с OpenAI и Anthropic Сегодня 23:10 — Фондовый рынок

Microsoft запускает собственные модели ИИ, чтобы конкурировать с OpenAI и Anthropic

Microsoft представила семейство из семи собственных моделей искусственного интеллекта на своей ежегодной конференции разработчиков Build в Сан-Франциско, являющейся самым четким признаком того, что технологический гигант стремится уменьшить свою зависимость от компаний, занимающихся искусственным интеллектом, в которые он вложил миллиарды.

Как пишет euronews , Мустафа Сулейман, главный исполнительный директор Microsoft AI, заявил, что после настройки своих моделей для консалтинговой фирмы McKinsey, компания превзошла OpenAI GPT-5.5 по качеству — с тем, что она прогнозирует как улучшенную в десять раз экономическую эффективность, исходя из публичных данных о ценах, масштабируемых для разных размеров моделей.

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«Мы считаем, что пора для каждой компании перейти от модели потребления на передовой до полноценного участия на передовой», — сказал на конференции главный исполнительный директор Сатья Наделла.

Главным релизом является MAI-Thinking-1, первая модель соображений Microsoft, обученная с нуля на чистых, коммерчески лицензированных данных без дистилляции из сторонних систем.

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Модель среднего размера с 35 млрд активных параметров и контекстным окном на 256 000 токенов, она разработана для сложных многошаговых инструкций, долгоконтекстных размышлений и генерации кода.

Наряду с этим компания запустила MAI-Code-1-Flash, модель кодирования, которая превращает текстовые описания в исходный код для приложений и веб-сайтов и теперь доступна на GitHub Copilot и Visual Studio Code.

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Запуская собственные модели на инфраструктуре Azure, Microsoft может избежать комиссий, которые она сейчас платит сторонним поставщикам, и передать экономию разработчикам.

По данным Microsoft, в слепых оценках, проведенных Surge, ее независимым партнером по оценке людьми, MAI-Thinking-1 получил преимущество над Claude Sonnet 4.6 от Anthropic, и компания утверждает, что отвечает Claude Opus 4.6 по показателям кодирования.

добровольного досрочного выхода на пенсию для сотрудников в США. Об этом стало известно из внутреннего меморандума, подписанного исполнительным вице-президентом и директором по персоналу Эми Коулман. Ранее Finance.ua писал , что Microsoft объявила о первой за 51 год существования программена пенсию для сотрудников в США. Об этом стало известно из внутреннего меморандума, подписанного исполнительным вице-президентом и директором по персоналу Эми Коулман.

Участие в программе доступно сотрудникам в США на уровне старшего директора и ниже, если сумма их возраста и стажа работы в компании составляет 70 или больше. Это так называемое «правило 70». К примеру, если сотруднику 52 года и он работает в Microsoft 18 лет, он соответствует критериям.

В то же время работники, участвующие в программах стимулирования продаж, не участвуют.

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