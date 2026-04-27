Microsoft предлагает выплаты за добровольное увольнение

Microsoft объявила о первой за 51 год существования программы добровольного досрочного выхода на пенсию для сотрудников в США.
Об этом стало известно из внутреннего меморандума, подписанного исполнительным вице-президентом и директором по персоналу Эми Коулман, сообщает CNBC.

Кто может принять участие

Участие в программе доступно сотрудникам в США на уровне старшего директора и ниже, если сумма их возраста и стажа работы в компании составляет 70 или больше. Это так называемое «правило 70». К примеру, если сотруднику 52 года и он работает в Microsoft 18 лет, он соответствует критериям.
В то же время работники, участвующие в программах стимулирования продаж, не участвуют.

Масштаб программы и условия

По оценкам под критерии подпадает около 7% американского персонала компании. С учетом примерно 125 тыс. сотрудников в США это составляет около 8750 человек.
Детали компенсационного пакета, в том числе размер выплат и условия продления медицинского страхования, должны быть объявлены 7 мая. После этого у участников будет 30 дней для принятия решения.
Программа не предусматривает ограничений на дальнейшее трудоустройство после увольнения.

Изменения в системе компенсаций

Параллельно Microsoft меняет систему компенсаций. Теперь менеджеры не обязаны привязывать акции к денежным бонусам — эти два инструмента разделяются.
Цель состоит в том, чтобы дать менеджерам больше гибкости для поощрения действительно результативных сотрудников. Также упрощается процесс ежегодного пересмотра: вместо девяти вариантов выплат остается пять.
Программа связана с реструктуризацией расходов на фоне масштабных инвестиций Microsoft в искусственный интеллект. Компания активно наращивает инфраструктуру для моделей ИИ, что требует перераспределения ресурсов. Добровольное увольнение позволяет сократить численность без публичных массовых увольнений — менее болезненный способ управления штатом.
В 2025 году Microsoft провела сокращение 10 тыс. сотрудников — около 5% от общего количества на тот момент. Нынешняя программа по масштабу меньше, но формально выглядит мягче: никого не увольняют принудительно.
По материалам:
ITC.ua
