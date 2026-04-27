Место для вашей рекламы

Как не стоит экономить на топливе: опасные ошибки водителей

Заправка автомобиля
Желание снизить расходы на топливо часто побуждает водителей прибегать к сомнительным способам экономии, которые на практике не работают, а иногда даже вредят автомобилю. Эксперты британской организации GEM Motoring Assist предупреждают: популярные советы, якобы снижающие расход топлива, могут привести к преждевременным поломкам.

Мифы об экономии, которые могут повредить авто

Один из самых распространенных мифов — движение накатом на нейтральной передаче. Для современных авто такая практика не дает преимуществ в расходе топлива. Напротив, при торможении двигателем электроника часто автоматически прекращает подачу топлива. Переход на нейтраль уменьшает контроль над автомобилем и лишает водителя возможности быстро реагировать в опасной ситуации.
Еще одна ошибка — отказ от кондиционера ради экономии. Специалисты предостерегают, что длительное неиспользование системы может привести к пересыханию уплотнителей и разгерметизации контура. В результате ремонт кондиционера может стоить значительно дороже, чем условно сэкономленное топливо.
Не менее сомнительная практика — перекачивать шины. Это не дает ощутимой экономии, зато ухудшает сцепление с дорогой, ускоряет износ шин и снижает комфорт движения. Эксперты советуют держать давление, рекомендованное производителем — обычно эти данные указаны на стойке двери или лючке бензобака.

Что действительно помогает расходовать меньше топлива

А реальная экономия достигается не хитростью, а стилем вождения и надлежащим уходом за авто.
Одним из самых эффективных способов остается плавное ускорение и заблаговременное торможение. Отказ от агрессивного вождения может снизить расход топлива на 10−15%, а также продлить ресурс тормозной системы.
Читайте также
Заметный эффект дает и снижение скорости на трассе. К примеру, движение со 110 км/ч вместо 130 км/ч может улучшить топливную экономичность почти на 25%. Это объясняется меньшим аэродинамическим сопротивлением и более эффективной работой двигателя.
Эксперты также советуют не пренебрегать техническим обслуживанием. Своевременная замена воздушных фильтров, чистая топливная система и исправный двигатель напрямую влияют на расход топлива.
Дополнительно следует избавиться от лишнего груза в багажнике и снимать пустой багажник с крыши, если он не используется. Лишний вес и дополнительное сопротивление воздуха незаметно, но регулярно увеличивают расход топлива во время каждой поездки.
Место для вашей рекламы
Также по теме
Также по теме
