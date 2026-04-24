Экономия до 30% топлива: как сделать так, чтобы ваше авто «съедало» меньше Сегодня 09:50 — Личные финансы

Заправка авто, источник фото: pixabay

Бензин по 73 гривны, дизель — почти по 90. ДТ всего за несколько недель подорожало почти на 44%, и это не предел. Война США против Ирана изменила правила игры на топливном рынке и платят за это обычные водители.

Но до 30% расходов на заправку можно компенсировать, если знать некоторые уловки. Мы в Finance.ua исследовали вопросы экономии и узнали у профессиональных механиков, почему одни водители тратят минимум, а другие работают на заправку.

Что произошло с ценами на топливо с начала войны в Иране

25 февраля 2026 года, то есть до начала обострения на Ближнем Востоке, средние цены на топливо в Украине были такими:

А-95+: 66,62 грн/л

А-95: 61,78 грн/л

А-92: 59,69 грн/л

Дизельное топливо: 61,48 грн/л

По состоянию на 23 апреля картина совсем другая:

Вид топлива Цена (грн/л) Бензин А-95 премиум 75,79 Бензин А-95 72,49 Бензин А-92 67,31 Дизельное топливо 88,21 Газ автомобильный 48,91

Больше всего прибавил в цене дизель — с 61,48 до 88,21 грн/л. Это плюс 26 гривен или 43% за считанные недели.

Иран контролирует Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировой нефти. Когда судоходство там остановилось, нефть резко подорожала по всему миру. Естественно, это отразилось и на ценах на топливо в Украине.

Цены немного «откатились» после заявлений Трампа о переговорах с Ираном и об объявлении временного перемирия. Но эксперты предупреждают: пока не будет мира и свободного судоходства, стоимость нефти будет колебаться между 80 и 100 долларами за баррель. Международное энергетическое агентство уже консультируется с правительствами Азии и Европы по поводу стратегических резервов — и прогнозирует нефтяной шок, хуже кризиса 1970-х.

Противостоять глобальным рынкам обычный водитель не в силах, однако он может сменить цифры в собственном чеке на АЗС. Оказывается, немало денег вылетает в трубу просто из-за игнорирования базовых правил по уходу за авто.

Почему ваше авто тратит много топлива: самый главный фактор

Евгений Матвийчук — автомеханик и владелец СТО FixAuto в Буче. На основе ежедневной практики он анализирует, почему автомобили с идентичными характеристиками имеют существенную разницу в фактических расходах топлива.

«Самый главный фактор — это водитель и стиль вождения. Избегание резких разгонов, меньше тормозить, ездить накатом, спокойная эксплуатация без агрессии за рулем», — объясняет он.

По его словам, только изменение стиля вождения способно снизить расход на 10−30% — в зависимости от типа двигателя.

Что конкретно помогает:

плавный старт — не давить газ к полу;

заблаговременное торможение — отпустить газ заранее, не ждать до упора;

стабильная скорость на трассе — оптимально 70−90 км/ч;

езда накатом на спусках.

Состояние авто решает больше, чем вы думаете

Евгений рассказал реальный случай из практики. К нему обратился владелец дизельной Alfa Romeo — расход топлива резко возрос, хотя маршруты и привычки не изменились.

После полной диагностики обнаружили забитый воздушной пылью и грязью фильтр, а также некорректную работу топливных форсунок. Форсунки сняли, отреставрировали и установили назад.

По оценкам механика, восстановление топливной системы позволяет вернуть расход к паспортным нормам, что в этом случае дает экономию в 15−20%.

Он объясняет: неисправная топливная система и грязные фильтры — это одни из самых частых причин излишнего расхода. Каждая такая неисправность прибавляет к расходу 10 и более процентов.

На что обратить внимание прежде всего:

Воздушный фильтр — забитый может увеличить расход до 10%. Заменить несложно и недорого.

— забитый может увеличить расход до 10%. Заменить несложно и недорого. Топливные форсунки — некорректная работа означает, что двигатель получает больше топлива, чем нужно.

— некорректная работа означает, что двигатель получает больше топлива, чем нужно. Свечи зажигания (для бензиновых авто) — неисправные влекут за собой неэффективное сгорание.

(для бензиновых авто) — неисправные влекут за собой неэффективное сгорание. Моторная смазка — качественное уменьшает трение и снижает нагрузку на двигатель.

— качественное уменьшает трение и снижает нагрузку на двигатель. Состояние поршневой группы — изношенный двигатель может «есть» на 10−15% больше

«Неисправная система зажигания, топливная система, форсунки — все это вместе может существенно увеличивать расход. Люди обращались к нам, потому что машина начала плохо ехать, а оказывался просто забитый фильтр», — говорит Матвийчук.

Причиной плохой езды может быть воздушный фильтр, источник фото: finance.ua

Пустяки, которые стоят денег

Матвийчук считает, что водители часто недооценивают три простых вещи.

Давление в шинах. Спущенные колеса оказывают большее сопротивление — авто труднее разгоняется и поддерживает скорость. По данным специалистов, недокаченные шины увеличивают расход на 5−10%.

«Все водители это знают, но большинство забывает проверять», — говорит механик.

Лишний груз. Каждые 50−60 кг в багажнике — это лишний расход топлива. Немного, но через год набегает ощутимая сумма.

Маршрут и пробки. Автомобиль в пробке тратит топливо и никуда не едет. Механик советует пользоваться навигатором перед выездом — иногда лучше проехать лишние километры, чем час стоять.

«Дорожные условия, весенние ремонты дорог, выбоины — постоянные разгоны и торможения прибавляют примерно 5% к расходу», — говорит Матвийчук.

Почему некоторые авто невозможно сделать экономными

Высокие цены на топливо заставляют многих пересмотреть саму концепцию своего транспорта: действительно ли вам нужен «танк» для поездок по городу?

Евгений приводит пример: его Range Rover весом 3 тонны и двигателем объемом 5 литров имеет расход топлива около 30 литров на 100 км. Специалист отмечает: при таких технических характеристиках радикально снизить потребление невозможно. Единственный действенный выход в такой ситуации — изменение класса авто на более энергоэффективный.

«Я, к примеру, пересел на другое свое авто — дизельный Volkswagen Caddy с расходом в 5 литров», — добавил Евгений.

Что еще стоит учесть

Несколько привычек, которые легко изменить прямо сейчас:

Не грейте авто на холостых — современным автомобилям это не нужно, а топливо тратится впустую.

— современным автомобилям это не нужно, а топливо тратится впустую. Меньше коротких поездок — на холодном двигателе расход значительно выше.

— на холодном двигателе расход значительно выше. Кондиционер — в городе он может добавлять до 10% расхода. Иногда проще открыть окно, особенно когда еще нет жары.

— в городе он может добавлять до 10% расхода. Иногда проще открыть окно, особенно когда еще нет жары. Багажник на крыше усугубляет аэродинамику и увеличивает сопротивление.

усугубляет аэродинамику и увеличивает сопротивление. Качество топлива все же важно — дешевле не всегда выгоднее, потому что некачественное топливо может быстрее тратиться и вредить системе.

Вывод

Цены на топливо вряд ли вернутся к уровню конца февраля в ближайшее время.

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил : мир должен готовиться к значительно более высоким ценам на энергоносители — и это надолго.

Бироль объяснил механизм: вышедшие в море еще до начала конфликта танкеры уже добрались до пунктов назначения и временно смягчили удар по рынку. Но в марте новые суда уже не загружались. То есть буферный запас заканчивается — и дальше рынок испытает реальный дефицит.

По его словам, даже если Ормузский пролив снова откроется, цены на энергоносители сразу в норму не вернутся. А восстановление может занять годы.

Поэтому пора пересмотреть свои привычки передвижения по городу: выбирать оптимальные маршруты, избегать пробок и по максимуму использовать инерцию авто. Смена водительских привычек — это бесплатный, но самый эффективный способ уменьшить цифру в вашем чеке.

