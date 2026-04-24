Владельцы каких авто больше всего пользуются кешбэком на горючее

Владельцы каких авто больше всего пользуются кешбэком
Более 91% участников программы — владельцы автомобилей массового сегмента.
Среди наиболее распространенных моделей:
Volkswagen Passat и Golf;
Renault Megane;
Skoda Octavia и Fabia;
Ford Focus;
Daewoo Lanos;
ВАЗ.
Большинство транспортных средств имеют возраст от 10 до 20 лет, более 80% с двигателями объемом до 2,5 литра.
На что тратят средства
Вырученные средства граждане могут использовать для оплаты коммунальных и почтовых услуг, приобретения лекарств, книг или продуктов украинского производства.
В среднем 70% кешбэка украинцы направляются на оплату коммунальных услуг.
