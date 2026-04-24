Владельцы каких авто больше всего пользуются кешбэком на горючее

Государство компенсирует до 1000 грн в месяц
С 20 марта программой кешбэка на горючее воспользовались 2 млн граждан. Итого программой «Национальный кешбэк» уже пользуются более 4,5 миллионов украинцев.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Государство компенсирует до 1 000 грн в месяц: 15% - за дизель, 10% - за бензин, 5% - за газ.

Владельцы каких авто больше всего пользуются кешбэком

Более 91% участников программы — владельцы автомобилей массового сегмента.
Среди наиболее распространенных моделей:
  • Volkswagen Passat и Golf;
  • Renault Megane;
  • Skoda Octavia и Fabia;
  • Ford Focus;
  • Daewoo Lanos;
  • ВАЗ.
Большинство транспортных средств имеют возраст от 10 до 20 лет, более 80% с двигателями объемом до 2,5 литра.

На что тратят средства

Вырученные средства граждане могут использовать для оплаты коммунальных и почтовых услуг, приобретения лекарств, книг или продуктов украинского производства.
В среднем 70% кешбэка украинцы направляются на оплату коммунальных услуг.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что снижение мировых цен на нефтепродукты в течение последней недели начало влиять на украинский розничный рынок. Сети АЗС постепенно снижают цены, однако темпы корректировки остаются сдержанными.
Алена Листунова
