Как изменился рынок труда в логистике (инфографика)

Работа на складах традиционно считается тяжелым физическим трудом, который чаще ассоциируют с мужчинами. Но современный склад — это уже не только физическая нагрузка, но и сортировка, комплектация, контроль качества, работа со сканерами и учетными системами.

Об этом рассказал Игорь Герман, бизнес-аналитик компании «Хаски», пишет budni.robota.ua

Гибкие графики, четкие изменения и прозрачная система оплаты делают эти позиции привлекательными для женщин, ищущих стабильный доход с предполагаемым расписанием.

Если взять уровень женской занятости на начало 2023 года за базовый, то за два года он вырос более чем в три раза.

В 2024 году количество отработанных женщинами изменений увеличилось на 69%, а в 2025-м — еще на 95% по сравнению с предыдущим годом. Это не разовый всплеск, а стойкая тенденция.

По словам Германа, рост происходит ежемесячно: индекс занятости поднялся со 100 в январе 2023 года до 477 в декабре 2025-го. В пиковый месяц 2025 года количество женщин на складах почти втрое превысило максимум 2023 года.

Среднее количество отработанных изменений на одного человека в 2025 году в двух группах: женщины и мужчины в возрасте 18−22 лет. Результат оказался почти идентичным. Женщины в среднем отрабатывают 11,8 смены в месяц, тогда как молодые мужчины — 11,1. Разница составляет менее одной смены.

Без женского кадрового ресурса компании было бы сложно закрыть операционную нагрузку.

Почему это важно для рынка

Рынок труда в области логистики уже изменился. Демографическое давление, конкуренция за персонал и трансформация самой складской работы сформировали новую реальность:

Женщины — это не альтернативный резерв, а ключевой ресурс, без которого невозможно покрывать пиковые нагрузки.

Молодые работники 18−22 лет демонстрируют высокую эффективность, однако их количество ограничено. Ориентация только на эту группу создает риски кадрового дефицита.

Компании, которые адаптируют условия под разные категории работников — предлагают гибкие графики, удобную логистику доезда и прозрачные правила — получают конкурентное преимущество в периоды сезонных пиков.

Ранее Finance.ua писал , что украинский рынок труда постепенно выходит из кризиса, однако стабильности, которая была раньше, пока нет. Несмотря на активный наем, нехватка работников только усугубляется.

Более половины компаний называют кадровый дефицит главной проблемой рынка. Острее всего это ощущается в рабочих специальностях, где нехватка кандидатов уже стала системной.

каждый пятый работник боится, что его сократят. Ранее мы сообщали , что пока украинские компании говорят о развитии и новом найме, многие работники живут с чувством нестабильности и страха потерять работу: опрос показал, что

