Почему нельзя оплачивать товар без чека

Фискальный чек представляет собой ключевой доказательство покупки и гарантией защиты прав потребителя. Если продавец обещает послать чек позже из-за «технических проблем», но просит оплатить сразу, следует быть максимально осторожными, ведь это может быть признаком мошенничества.
Об этом говорится в сообщении Госслужбы специальной связи и защиты Украины.
Чек как финансовая гарантия
Чек — это не формальность, а официальное подтверждение факта покупки. Без него покупатель фактически остается без доказательств оплаты, что затрудняет возврат товара или разрешение спорных ситуаций с продавцом.
Эксперты отмечают: оплата без получения чека сразу — это прямой финансовый риск. Надежные продавцы всегда выдают его в момент расчета, независимо от формы оплаты или технических обстоятельств.