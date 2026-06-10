Почему нельзя оплачивать товар без чека Сегодня 21:01 — Личные финансы

Оплата и чек

Фискальный чек представляет собой ключевой доказательство покупки и гарантией защиты прав потребителя. Если продавец обещает послать чек позже из-за «технических проблем», но просит оплатить сразу, следует быть максимально осторожными, ведь это может быть признаком мошенничества.

Об этом говорится в сообщении Госслужбы специальной связи и защиты Украины.

Чек как финансовая гарантия

Чек — это не формальность, а официальное подтверждение факта покупки. Без него покупатель фактически остается без доказательств оплаты, что затрудняет возврат товара или разрешение спорных ситуаций с продавцом.

Эксперты отмечают: оплата без получения чека сразу — это прямой финансовый риск. Надежные продавцы всегда выдают его в момент расчета, независимо от формы оплаты или технических обстоятельств.

Что должен содержать фискальный чек и как его могут выдавать

В Украине фискальный чек обязательно содержит ряд реквизитов:

название и адрес хозяйствующей единицы,

налоговый номер продавца,

дату и время покупки,

перечень товаров или услуг с ценой и количеством,

общую сумму,

способ оплаты и т. д.

Читайте также 4 признака настоящего фискального чека

Важно, что чек может быть не только бумажным, но и электронным. Его могут отправлять в виде SMS, PDF-файла или QR-кода на телефон, электронную почту или в мобильное приложение сразу после оплаты.

Как обезопасить себя во время покупок

Во время онлайн- и оффлайн-расчетов следует соблюдать базовые правила безопасности. Прежде всего, проверяйте надежность сайта перед вводом платежных данных и не пользуйтесь подозрительными ресурсами.

Если покупаете на новом сайте, лучше выбирать наложенный платеж. А в случае сомнений в продавце — отказаться от покупки, даже если предложение выглядит выгодным.

Помните: безопасная покупка — это всегда подтвержденный платеж и полученный чек сразу после оплаты.

Раньше мы рассказывали , смартфон стал главным инструментом покупок. По данным WayForPay, в 2026 году 60% всех онлайн-оплат в Украине производятся через мобильные устройства.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.