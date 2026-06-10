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Почему нельзя оплачивать товар без чека

Личные финансы
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Оплата и чек
Оплата и чек
Фискальный чек представляет собой ключевой доказательство покупки и гарантией защиты прав потребителя. Если продавец обещает послать чек позже из-за «технических проблем», но просит оплатить сразу, следует быть максимально осторожными, ведь это может быть признаком мошенничества.
Об этом говорится в сообщении Госслужбы специальной связи и защиты Украины.

Чек как финансовая гарантия

Чек — это не формальность, а официальное подтверждение факта покупки. Без него покупатель фактически остается без доказательств оплаты, что затрудняет возврат товара или разрешение спорных ситуаций с продавцом.
Эксперты отмечают: оплата без получения чека сразу — это прямой финансовый риск. Надежные продавцы всегда выдают его в момент расчета, независимо от формы оплаты или технических обстоятельств.

Что должен содержать фискальный чек и как его могут выдавать

В Украине фискальный чек обязательно содержит ряд реквизитов:
  • название и адрес хозяйствующей единицы,
  • налоговый номер продавца,
  • дату и время покупки,
  • перечень товаров или услуг с ценой и количеством,
  • общую сумму,
  • способ оплаты и т. д.
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Важно, что чек может быть не только бумажным, но и электронным. Его могут отправлять в виде SMS, PDF-файла или QR-кода на телефон, электронную почту или в мобильное приложение сразу после оплаты.

Как обезопасить себя во время покупок

Во время онлайн- и оффлайн-расчетов следует соблюдать базовые правила безопасности. Прежде всего, проверяйте надежность сайта перед вводом платежных данных и не пользуйтесь подозрительными ресурсами.
Если покупаете на новом сайте, лучше выбирать наложенный платеж. А в случае сомнений в продавце — отказаться от покупки, даже если предложение выглядит выгодным.
Помните: безопасная покупка — это всегда подтвержденный платеж и полученный чек сразу после оплаты.
Раньше мы рассказывали, смартфон стал главным инструментом покупок. По данным WayForPay, в 2026 году 60% всех онлайн-оплат в Украине производятся через мобильные устройства.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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