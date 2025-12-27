0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

4 признака настоящего фискального чека

Личные финансы
5
4 признака настоящего фискального чека
4 признака настоящего фискального чека
Около половины жалоб граждан в Государственную налоговую службу через сервис «TAX Control» связаны с невыдачей фискального чека или неприменением РРО/ПРРО.
Об этом рассказала и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.

Зачем нужен чек

«Казалось бы, это мелочь. Потому что очень часто на автомате мы выбрасываем чек, или вообще не обращаем внимание, получили ли его. Но мелочей не бывает!» — добавила она.
В ГНС отмечают, чек — это защита каждого покупателя. Он подтверждает покупку, дает право на возврат или гарантию.
Также наличие чека свидетельствует о том, что бизнес работает открыто и платит налоги. В то же время в ГНС предостерегают: покупателям стоит убеждаться, что чек настоящий.
4 маркера настоящего фискального чека:
  • В шапке — название предприятия и название хозяйственной единицы, ее адрес и код предприятия.
  • Далее — название товара или услуги, их количество и стоимость.
  • Обязательная форма оплаты, налоги, общая сумма.
  • Всегда есть фискальный номер, дата, время и номер чека.
У чека могут быть и другие обязательные реквизиты и дополнительная информация, но это уже вопросы налоговой.
Проверить чек можно на cabinet.tax.gov.ua. Если его не удалось найти в реестре, сообщите об этом ГНС.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems