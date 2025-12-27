4 признака настоящего фискального чека Сегодня 11:23 — Личные финансы

Около половины жалоб граждан в Государственную налоговую службу через сервис «TAX Control» связаны с невыдачей фискального чека или неприменением РРО/ПРРО.

Об этом рассказала и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.

Зачем нужен чек

«Казалось бы, это мелочь. Потому что очень часто на автомате мы выбрасываем чек, или вообще не обращаем внимание, получили ли его. Но мелочей не бывает!» — добавила она.

В ГНС отмечают, чек — это защита каждого покупателя. Он подтверждает покупку, дает право на возврат или гарантию.

Также наличие чека свидетельствует о том, что бизнес работает открыто и платит налоги. В то же время в ГНС предостерегают: покупателям стоит убеждаться, что чек настоящий.

4 маркера настоящего фискального чека:

В шапке — название предприятия и название хозяйственной единицы, ее адрес и код предприятия.

Далее — название товара или услуги, их количество и стоимость.

Обязательная форма оплаты, налоги, общая сумма.

Всегда есть фискальный номер, дата, время и номер чека.

У чека могут быть и другие обязательные реквизиты и дополнительная информация, но это уже вопросы налоговой.

Проверить чек можно на cabinet.tax.gov.ua . Если его не удалось найти в реестре, сообщите об этом ГНС.

