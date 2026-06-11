Кому из украинцев нужно подать заявление в ПФ: срок до 1 июля Сегодня 11:00 — Личные финансы

Кому из украинцев нужно подать заявление в ПФ: срок до 1 июля

Как сообщил Пенсионный Фонд, для назначения жилищной субсидии с начала неотопительного сезона заявление и документы необходимо подать до 1 июля.

В случае подачи заявления о назначении и предоставлении субсидии в течение 2 месяцев с начала неотопительного (отопительного) сезона, жилищная субсидия назначается с начала такого сезона, но не ранее дня возникновения права на ее получение.

Если жилищная субсидия уже была получена в предыдущем периоде, то подать заявление на новый период имеют только отдельные категории граждан.

Кто должен обращаться в ПФ

Кому следует обратиться в орган Пенсионного фонда Украины, читайте по ссылке

Если вы или члены вашего домохозяйства относитесь к одной категории лиц, о которых идет речь выше, подайте документы до 1 июля, и тогда выплата вам будет назначена с 1 мая — с начала неотопительного сезона.

Как подать

Инфографика ПФ

Подать заявление и необходимые документы в орган Пенсионного фонда Украины можно одним из способов:

через сервисные центры Фонда, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;

почтовым отправлением — по адресу органа Фонда;

онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионный фонд Украины или через Единый портал государственных услуг Действие.

Ранее Finance.ua писал , что 10 июня истек срок оцифровки трудовых книжек для представления в Пенсионный Фонд. В ПФ объяснили, что если не отсканировать трудовую книжку до 10 июня 2026 года, это не приведет к потере страхового стажа.

Однако это значительно усложнит процесс назначения пенсии в будущем, поскольку данные о периоде работы до 2004 года не попадут в электронный реестр автоматически.

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