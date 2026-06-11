Кому из украинцев нужно подать заявление в ПФ: срок до 1 июля

В случае подачи заявления о назначении и предоставлении субсидии в течение 2 месяцев с начала неотопительного (отопительного) сезона, жилищная субсидия назначается с начала такого сезона, но не ранее дня возникновения права на ее получение.
Если жилищная субсидия уже была получена в предыдущем периоде, то подать заявление на новый период имеют только отдельные категории граждан.
Кто должен обращаться в ПФ
Кому следует обратиться в орган Пенсионного фонда Украины, читайте по ссылке.
Если вы или члены вашего домохозяйства относитесь к одной категории лиц, о которых идет речь выше, подайте документы до 1 июля, и тогда выплата вам будет назначена с 1 мая — с начала неотопительного сезона.
Как подать
Подать заявление и необходимые документы в орган Пенсионного фонда Украины можно одним из способов:
через сервисные центры Фонда, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;
почтовым отправлением — по адресу органа Фонда;
онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионный фонд Украины или через Единый портал государственных услуг Действие.
Ранее Finance.ua писал, что 10 июня истек срок оцифровки трудовых книжек для представления в Пенсионный Фонд. В ПФ объяснили, что если не отсканировать трудовую книжку до 10 июня 2026 года, это не приведет к потере страхового стажа.
Однако это значительно усложнит процесс назначения пенсии в будущем, поскольку данные о периоде работы до 2004 года не попадут в электронный реестр автоматически.