Сезонная работа в Германии: когда не нужно платить налоги Сегодня 08:03 — Личные финансы

Мужчина считает банкноты евро

В Германии даже школьник или студент должен платить налоги, если получает доход. Налог зависит не от возраста, а от суммы заработка.

Об этом пишет Ausnews. de со ссылкой на Палату налоговых консультантов федеральной земли Рейнланд-Пфальц.

Ключевой показатель — базовая не облагаемая налогом сумма дохода. В 2026 году для холостых людей она составляет 12 348 евро в год. Если общий годовой доход не превышает эту сумму, уплачивать подоходный налог не требуется.

Почему налог могут удерживать с зарплаты

С зарплаты за сезонную или временную работу налог нередко удерживается автоматически.

Причина в том, что работодатели обязаны применять установленные налоговые правила. Поэтому при краткосрочных подработках налог могут удержать даже тогда, когда по итогам года работник вовсе не имеет налоговых обязательств.

В таком случае по завершении года можно добровольно подать налоговую декларацию в финансовое управление и вернуть излишне уплаченные средства.

Что происходит, если есть несколько мест работы

Другая ситуация возникает, когда школьник или студент работают одновременно на нескольких работах.

Основной работодатель, у которого работник работает дольше или был оформлен первым, применяет стандартные правила налогообложения. Второй работодатель обязан использовать шестой налоговый класс.

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В этом случае налог удерживается уже с первого евро дохода, а базовая не облагаемая налогом сумма в размере 12 348 евро не учитывается.

Пример расчета

К примеру, студент работает на двух работах. На основной работе он получает 500 евро в месяц, а на дополнительной — 300 евро.

С первого дохода налог могут не удерживаться из-за его небольшого размера. Со второй зарплаты ежемесячно могут удерживать около 33 евро налога. В год эта сумма будет составлять примерно 400 евро.

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В то же время общий годовой доход такого студента будет равен 9 600 евро, что меньше установленного необлагаемого налогом предела. То есть фактически он не должен платить подоходный налог.

Чтобы вернуть удержанные денежные средства, необходимо подать налоговую декларацию.

Как избежать удержания налога

Чтобы не ждать завершения года для возврата средств, можно заранее подать заявление на налоговую льготу.

Для этого нужно оценить свой ориентировочный годовой доход со всех мест работы, после чего подать через налоговую службу или систему Mein ELSTER заявление Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung. Желательно это сделать еще до начала работы.

После рассмотрения заявления налоговая служба определит индивидуальную не облагаемую налогом сумму (Freibetrag). Это означает, что доход в пределах установленного лимита не будет облагаться налогом.

После этого работник может уведомить второго работодателя о предоставленной льготе, и налог с дополнительного дохода больше не будет удерживаться.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в ЕС наивысшей производительности достигают такие страны, как Люксембург, Бельгия, Дания, Нидерланды и Франция. Это страны, где работники имеют кратчайшие рабочие графики. По данным PIE (Польского экономического института), в 2025 году польские работники работали в среднем 38 часов в неделю, что ставит их на 5 место в Европейском Союзе. В Германии в среднем рабочая неделя составляет 33,4 часа.

Также мы рассказывали , что количество безработных в Германии в 2026 году примерно втрое превышает число доступных вакансий. Кроме того, количество компаний, планирующих сокращение персонала, превышает количество тех, кто намерен нанимать новых работников.

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