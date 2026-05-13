30 тыс. евро за превращение офиса в квартиру в Германии: кто может получить

С 3 июля федеральное правительство Германии будет выплачивать субсидии до 30 000 евро за каждую квартиру, созданную путем переоборудования нежилых помещений на жилые.

Об этом сообщает Федеральное министерство жилищного строительства, городского развития и строительства страны, пишет ausnews

Причины

Найти жилье в этой стране становится все труднее — людям просто негде жить. Выходит, что свободные площади есть, а квартир все равно не хватает.

Федеральное правительство решило разобраться с этим противоречием и разработало специальную программу, которая будет выдавать деньги на превращение таких пустых зданий в жилые дома.

Что сделают

С июля Федеральное министерство строительства запускает программу под названием «От коммерции к жилью».

Она работает просто: если вы превращаете пустующее коммерческое помещение в жилье, государство платит вам за это деньги — и возвращать их не нужно. На любую новую квартиру можно получить до 30 000 евро. В общей сложности на программу выделено 300 миллионов евро.

Под действие программы подпадают следующие объекты

Бывшие офисы, магазины, старые производственные помещения. Главное условие одно — в результате переоборудования должна появиться хотя бы одна полноценная квартира.

Пример

Государство готово возместить до 30% расходов на переоборудование здания, но не более 30 000 евро за каждую квартиру. Проще говоря: если ремонт стоил вам 100 000 евро и больше — получите максимум 30 000 евро. Если потратили меньше — и субсидия будет меньше, ровно 30% реальных затрат.

Однако одного переоборудования помещений маловато. Чтобы получить деньги, владелец здания должен еще провести энергетическую модернизацию: заменить окна, утеплить стены, обновить систему отопления. Эти расходы государство не покрывает, но без их выполнения субсидию вообще не дадут.

После всех работ здание должно укладываться в стандарт «Эффективный дом 85». Это означает, что оно должно потреблять не более 85% той энергии, которую потреблял бы аналогичный новый дом, построенный по действующим нормам. Для построек с охранным статусом, т. е. признанных архитектурными памятниками, требования несколько мягче. Жители Северного Рейна-Вестфалии могут рассчитывать на дополнительный бонус: если озеленить крышу здания, государство доплатит еще 10 000 евро.

Как принять участие

Участвовать в программе могут частные лица, компании и жилищные кооперативы. Заявки принимается Национальным банком развития KfW. Важное правило: подать заявку следует до того, как начнутся строительные работы. Если вы пока только планируете или консультируетесь — самое время это сделать.

Для компаний установлен верхний предел: не более 300 000 евро на одну организацию, что соответствует примерно десяти квартирам. Это требование европейского законодательства.

Смысл ограничения состоит в том, чтобы ни одна компания не получала за счет государственных денег несправедливого преимущества перед конкурентами.

Цель

Чем больше пустых домов удастся переоборудовать, тем больше квартир появится на рынке — и тем слабее будет давление на и так перегруженный рынок жилья в Германии.

Федеральный министр строительства Верена Хуберц высказала идею программы кратко и образно: государство хочет, чтобы заброшенные здания снова стали настоящими домами, а опустевшие тихие улицы превратились в живые, наполненные людьми кварталы.

