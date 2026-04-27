В Германии требуют как можно скорее ввести обязательную военную службу Сегодня 18:00 — Мир

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер подверг критике план правительства по увеличению количества добровольцев в вооруженных силах, заявив, что единственным эффективным решением является обязательная военная служба.

Об этом он сказал в интервью изданию Bild , сообщает «Европейская правда».

Правительство Германии, в которое входит и партия Зёдера ХСС, не смогло прийти к согласию о возвращении военной службы, которая была отменена в 2011 году во времена канцлера Ангелы Меркель. Введенные мероприятия позволяют проходить военную службу на добровольных началах, но правительство также согласилось разослать анкеты всем 18-летним мужчинам, которые обязаны заполнить анкеты и вернуть.

Однако правительство заявило, что если количество добровольцев не достигнет желаемого уровня, то обязательная военная служба все же может быть введена.

«Для нас все очень ясно: если Бундесвер должен стать самой большой армией в Европе, то без обязательной военной службы не обойтись», — сказал Зёдер.

«Только с помощью добровольцев мы не сможем обеспечить необходимую безопасность, в которой нуждается наша страна. А безопасность — предусловие свободы», — сказал он.

Зёдер считает, что обязательная военная служба должна быть введена как можно скорее.

Министр обороны Борис Писториус стремится увеличить количество действующих военнослужащих с 70 до 200 тысяч.

22 апреля Писториус представил первую в истории Бундесвера военную стратегию, преследующую цель превратить немецкую армию в сильнейшую в Европе на фоне угрозы со стороны россии.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.