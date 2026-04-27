В Германии требуют как можно скорее ввести обязательную военную службу
Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер подверг критике план правительства по увеличению количества добровольцев в вооруженных силах, заявив, что единственным эффективным решением является обязательная военная служба.
Об этом он сказал в интервью изданию Bild, сообщает «Европейская правда».
Правительство Германии, в которое входит и партия Зёдера ХСС, не смогло прийти к согласию о возвращении военной службы, которая была отменена в 2011 году во времена канцлера Ангелы Меркель. Введенные мероприятия позволяют проходить военную службу на добровольных началах, но правительство также согласилось разослать анкеты всем 18-летним мужчинам, которые обязаны заполнить анкеты и вернуть.
Однако правительство заявило, что если количество добровольцев не достигнет желаемого уровня, то обязательная военная служба все же может быть введена.
«Для нас все очень ясно: если Бундесвер должен стать самой большой армией в Европе, то без обязательной военной службы не обойтись», — сказал Зёдер.
«Только с помощью добровольцев мы не сможем обеспечить необходимую безопасность, в которой нуждается наша страна. А безопасность — предусловие свободы», — сказал он.
Зёдер считает, что обязательная военная служба должна быть введена как можно скорее.
Министр обороны Борис Писториус стремится увеличить количество действующих военнослужащих с 70 до 200 тысяч.
22 апреля Писториус представил первую в истории Бундесвера военную стратегию, преследующую цель превратить немецкую армию в сильнейшую в Европе на фоне угрозы со стороны россии.
