0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

В Берлине будут вознаграждать туристов за экологичное поведение

Мир
26
Европейская столица запускает новую инициативу
Еще одна европейская столица решила поощрять туристов к ответственному поведению не штрафами, а бонусами — в Берлине запускают новую инициативу BerlinPay, предусматривающую вознаграждения для путешественников за «зеленые» и социально полезные действия.
Об этом пишет TimeOut.

В чем состоит идея программы

«Немецкая столица, известная своей неформальной атмосферой, в последнее время сталкивается с проблемой мусора, только обостряющегося с ростом туристического потока. Именно поэтому город решил привлечь самих посетителей к решению этой проблемы», — говорится в статье.
Суть программы проста: туристы получают бонусы за выполнение полезных действий — например, уборку мусора, участие в местных социальных проектах или помощь в обустройстве общественных пространств.
В обмен на это они могут рассчитывать на различные вознаграждения: бесплатные или пониженные билеты в достопримечательности, питание в партнерских ресторанах или специально подготовленные городские активности.
Как отмечается, такой подход основан на положительном подкреплении, а не наказаниях. Подобную модель уже опробовали в Копенгагене через программу CopenPay, где туристы получали бонусы, в частности за путешествие в город на поезде.
Теперь Берлин пытается использовать этот опыт, рассчитывая, что более сознательные путешественники будут испытывать более тесную связь с городом.
Запуск BerlinPay намечен на это лето в формате специальной кампании, причем темой года станет водный туризм.
Основное внимание будет уделено городским водным объектам, нуждающимся в уходе: участники могут, например, убирать мусор на берегах или приобщаться к небольшим общественным инициативам, одновременно открывая для себя другую сторону города.
По данным СМИ, в прошлом году на уборку Берлина потратили 13,1 млн евро — существенно больше, чем годом ранее. Хотя туристы не единственная причина проблемы, программа предлагает им стать частью решения.
По материалам:
УНІАН
Германия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems