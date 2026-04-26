В Берлине будут вознаграждать туристов за экологичное поведение Сегодня 22:13 — Мир

Еще одна европейская столица решила поощрять туристов к ответственному поведению не штрафами, а бонусами — в Берлине запускают новую инициативу BerlinPay, предусматривающую вознаграждения для путешественников за «зеленые» и социально полезные действия.

Об этом пишет TimeOut.

В чем состоит идея программы

«Немецкая столица, известная своей неформальной атмосферой, в последнее время сталкивается с проблемой мусора, только обостряющегося с ростом туристического потока. Именно поэтому город решил привлечь самих посетителей к решению этой проблемы», — говорится в статье.

Суть программы проста: туристы получают бонусы за выполнение полезных действий — например, уборку мусора, участие в местных социальных проектах или помощь в обустройстве общественных пространств.

В обмен на это они могут рассчитывать на различные вознаграждения: бесплатные или пониженные билеты в достопримечательности, питание в партнерских ресторанах или специально подготовленные городские активности.

Как отмечается, такой подход основан на положительном подкреплении, а не наказаниях. Подобную модель уже опробовали в Копенгагене через программу CopenPay, где туристы получали бонусы, в частности за путешествие в город на поезде.

Теперь Берлин пытается использовать этот опыт, рассчитывая, что более сознательные путешественники будут испытывать более тесную связь с городом.

Запуск BerlinPay намечен на это лето в формате специальной кампании, причем темой года станет водный туризм.

Основное внимание будет уделено городским водным объектам, нуждающимся в уходе: участники могут, например, убирать мусор на берегах или приобщаться к небольшим общественным инициативам, одновременно открывая для себя другую сторону города.

По данным СМИ, в прошлом году на уборку Берлина потратили 13,1 млн евро — существенно больше, чем годом ранее. Хотя туристы не единственная причина проблемы, программа предлагает им стать частью решения.

