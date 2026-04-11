Венеция возобновила туристический сбор

Какой туристический сбор будут платить туристы в Венеции в 2026 году, Фото: freepik

Венеция возобновила взимание с туристов платы за въезд в размере 10 евро. Плата за однодневные поездки будет действовать в течение 60 дней — до конца июля.

Какой туристический сбор будут платить туристы в Венеции

Как отмечается, туристы, которые сделают «бронирование» заранее — минимум за три дня до поездки — заплатят всего 5 евро. Гости, которые остаются в городе на ночь, будут платить только туристический сбор за каждую ночь пребывания.

Эта противоречивая схема, объявленная экспериментальной, внедряется в Венеции уже третий год и даже была расширена — в 2024 году она действовала всего 29 дней.

В прошлом году было зарегистрировано 720 тысяч «однодневных посетителей», что принесло Венеции около 5,4 миллиона евро. Впрочем, многие уклоняются от уплаты сбора, а проверки пока чьл проводятся нечасто.

Эти средства предназначены для улучшения управления массовым туризмом в городе.

По мнению критиков, входной сбор вряд ли отпугнет туристов от поездки в Венецию, поскольку город и так дорогой.

На сегодняшний день в историческом центре Венеции проживают около 50 000 человек, что меньше, чем количество мест в городских гостиницах.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.