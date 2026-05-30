0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рейтинг самых дешевых городов для уик-энда в Европе

Мир
50
Сараево признали самым дешевым городом Европы для бюджетного уик-энда
Сараево признали самым дешевым городом Европы для бюджетного уик-энда
Лидером рейтинга европейских городов для бюджетного отдыха на уик-энд стала столица Боснии и Герцеговины — Сараево.
Об этом пишет Daily Mail.
Рейтинг был опубликован на Post Office. Специалисты компании оценили 50 городов Европы, сравнив их по 12 параметрам — главное это стоимость проживания, питания, транспорта, культурной программы и других типичных туристических потребностей.
Чтобы усреднить показатели, считали сумму расходов за 2 ночи в трехзвездочном отеле на выходных, ужин из трех блюд на двоих с бутылкой вина, кофе, пиво, газированные напитки, трансфер, проездной на 48 часов, обзорную экскурсию и входные билеты в главные музеи и галереи.

Лидеры бюджетного отдыха

На вершине рейтинга оказалось Сараево, столица Боснии и Герцеговины. Средняя стоимость поездки сюда составляет всего 248 фунтов стерлингов (это чуть больше 14 700 гривен) за весь пакет услуг.
Две ночи в гостинице обойдутся в среднем в 9 тысяч, кофе стоит 100 гривен, а пиво — от 150. Многие музеи здесь бесплатные.
Читайте также
Второе место занял Бухарест со средним бюджетом в 258 фунтов (ориентировочно 15 300 гривен). Румынская столица привлекает дешевыми перелетами и доступными ценами на напитки — бокал пива стоит 170 гривен, а ужин на двоих с вином — до 4000.
Третью строчку завоевала столица Албании — Тирана, но уик-энд там будет стоить почти так же, в среднем 263 фунта (15 600 гривен). Здесь можно насладиться кофе за 130 гривен, а ужин на двоих обойдется в 3800.
Четвертое место у Белграда, столицы Сербии, со средней стоимостью отдыха в 265 фунтов (15 800 гривен). Большая часть здесь — 8500 гривен — это за две ночи в отеле, потому что популярность сербской столицы стремительно растет.
Читайте также
На пятой позиции оказался словацкий город Тренчин с общей стоимостью поездки 272 фунта (16 тысяч гривен с хвостиком). Пиво здесь стоит всего 88 гривен, а ужин на двоих — 2800.
Во второй пятерке рейтинга фигурируют латвийская Рига, французский Лилль, литовская столица Вильнюс и Страсбург во Франции и столица Черногории Подгорица. На ее 10-м месте средняя стоимость двухдневного отдыха составляет уже почти 20 000 гривен.
К слову, на другом полюсе рейтинга, где самый дорогой отдых, оказались скандинавские столицы Осло с 734 фунтами (43 600 гривен) и Копенгаген с 671 фунтом (39 850 гривен). Общие расходы здесь более чем в два раза превышают показатели первой десятки бюджетных направлений.

Что следует знать о культурном и историческом контексте городов-лидеров

  • Сараево славится особой и неспешной кофейной культурой, а также трогающим Музеем военного детства (War Childhood Museum).
  • Бухарест предлагает посетить один из самых больших и дешевых термальных комплексов в Европе — Therme Bucuresti.
  • Тирана привлекает площадь Скандербега, подземные художественные музеи и мечеть Намазгах, крупнейшей на Балканах.
  • Белград известен бруталистской архитектурой коммунистической эпохи, музеем Николы Теслы, Музеем науки и техники и колоритным рынком Зелени Венац.
  • Тренчин объявили Европейской столицей культуры 2026 года, так что в городе запланировано множество мероприятий на разные месяцы.
  • Рига называется «Северный Париж» благодаря изысканной архитектуре, а среди главных достопримечательностей — Дом Черноголовых и Центральный рынок.
  • Лилль привлекает классическим французским шармом с булыжными улочками и свежими круассанами.
  • Вильнюс признан одним из самых аутентичных городов Европы с прекрасным Старым городом, что позволяет избежать чрезмерного туризма.
  • Страсбург объединяет французское и германское влияние, и известен собором из розового песчаника и живописным кварталом «Маленькая Франция» (Petite France).
  • Подгорица сочетает привычную современность торговых центров и галерей с историей — это собор Воскресения Христова, Дайбабский монастырь и Мост Миллениум.
По материалам:
Телеканал 24
ПутешествияЕвропа
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems