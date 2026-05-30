Рейтинг самых дешевых городов для уик-энда в Европе

Сараево признали самым дешевым городом Европы для бюджетного уик-энда

Лидером рейтинга европейских городов для бюджетного отдыха на уик-энд стала столица Боснии и Герцеговины — Сараево.

Об этом пишет Daily Mail.

Рейтинг был опубликован на Post Office. Специалисты компании оценили 50 городов Европы, сравнив их по 12 параметрам — главное это стоимость проживания, питания, транспорта, культурной программы и других типичных туристических потребностей.

Чтобы усреднить показатели, считали сумму расходов за 2 ночи в трехзвездочном отеле на выходных, ужин из трех блюд на двоих с бутылкой вина, кофе, пиво, газированные напитки, трансфер, проездной на 48 часов, обзорную экскурсию и входные билеты в главные музеи и галереи.

Лидеры бюджетного отдыха

На вершине рейтинга оказалось Сараево, столица Боснии и Герцеговины. Средняя стоимость поездки сюда составляет всего 248 фунтов стерлингов (это чуть больше 14 700 гривен) за весь пакет услуг.

Две ночи в гостинице обойдутся в среднем в 9 тысяч, кофе стоит 100 гривен, а пиво — от 150. Многие музеи здесь бесплатные.

Второе место занял Бухарест со средним бюджетом в 258 фунтов (ориентировочно 15 300 гривен). Румынская столица привлекает дешевыми перелетами и доступными ценами на напитки — бокал пива стоит 170 гривен, а ужин на двоих с вином — до 4000.

Третью строчку завоевала столица Албании — Тирана, но уик-энд там будет стоить почти так же, в среднем 263 фунта (15 600 гривен). Здесь можно насладиться кофе за 130 гривен, а ужин на двоих обойдется в 3800.

Четвертое место у Белграда, столицы Сербии, со средней стоимостью отдыха в 265 фунтов (15 800 гривен). Большая часть здесь — 8500 гривен — это за две ночи в отеле, потому что популярность сербской столицы стремительно растет.

На пятой позиции оказался словацкий город Тренчин с общей стоимостью поездки 272 фунта (16 тысяч гривен с хвостиком). Пиво здесь стоит всего 88 гривен, а ужин на двоих — 2800.

Во второй пятерке рейтинга фигурируют латвийская Рига, французский Лилль, литовская столица Вильнюс и Страсбург во Франции и столица Черногории Подгорица. На ее 10-м месте средняя стоимость двухдневного отдыха составляет уже почти 20 000 гривен.

К слову, на другом полюсе рейтинга, где самый дорогой отдых, оказались скандинавские столицы Осло с 734 фунтами (43 600 гривен) и Копенгаген с 671 фунтом (39 850 гривен). Общие расходы здесь более чем в два раза превышают показатели первой десятки бюджетных направлений.

Что следует знать о культурном и историческом контексте городов-лидеров

Сараево славится особой и неспешной кофейной культурой, а также трогающим Музеем военного детства (War Childhood Museum).

славится особой и неспешной кофейной культурой, а также трогающим Музеем военного детства (War Childhood Museum). Бухарест предлагает посетить один из самых больших и дешевых термальных комплексов в Европе — Therme Bucuresti.

предлагает посетить один из самых больших и дешевых термальных комплексов в Европе — Therme Bucuresti. Тирана привлекает площадь Скандербега, подземные художественные музеи и мечеть Намазгах, крупнейшей на Балканах.

привлекает площадь Скандербега, подземные художественные музеи и мечеть Намазгах, крупнейшей на Балканах. Белград известен бруталистской архитектурой коммунистической эпохи, музеем Николы Теслы, Музеем науки и техники и колоритным рынком Зелени Венац.

известен бруталистской архитектурой коммунистической эпохи, музеем Николы Теслы, Музеем науки и техники и колоритным рынком Зелени Венац. Тренчин объявили Европейской столицей культуры 2026 года, так что в городе запланировано множество мероприятий на разные месяцы.

объявили Европейской столицей культуры 2026 года, так что в городе запланировано множество мероприятий на разные месяцы. Рига называется «Северный Париж» благодаря изысканной архитектуре, а среди главных достопримечательностей — Дом Черноголовых и Центральный рынок.

называется «Северный Париж» благодаря изысканной архитектуре, а среди главных достопримечательностей — Дом Черноголовых и Центральный рынок. Лилль привлекает классическим французским шармом с булыжными улочками и свежими круассанами.

привлекает классическим французским шармом с булыжными улочками и свежими круассанами. Вильнюс признан одним из самых аутентичных городов Европы с прекрасным Старым городом, что позволяет избежать чрезмерного туризма.

признан одним из самых аутентичных городов Европы с прекрасным Старым городом, что позволяет избежать чрезмерного туризма. Страсбург объединяет французское и германское влияние, и известен собором из розового песчаника и живописным кварталом «Маленькая Франция» (Petite France).

объединяет французское и германское влияние, и известен собором из розового песчаника и живописным кварталом «Маленькая Франция» (Petite France). Подгорица сочетает привычную современность торговых центров и галерей с историей — это собор Воскресения Христова, Дайбабский монастырь и Мост Миллениум.

