ТОП-7 недорогих стран для путешествий (фото) Сегодня 21:20 — Мир

В 2026 году существуют направления, где можно жить, питаться и исследовать новые места, тратя менее $30 в день. И речь не о выживании, а о полноценном тревел-опыте — с атмосферными городами, национальной кухней и впечатлениями, которые остаются надолго.

О самых дешевых странах для путешествий в 2026 году рассказывает Travel+Leisure, пишет visitworld.today.

Лаос

Пока соседние Таиланд и Вьетнам переполнены туристами, Лаос остается тихим открытием для тех, кто ищет аутентичность.

Особо стоит обратить внимание на Луангпхабанг — город с французской колониальной архитектурой, буддийскими храмами и уютной атмосферой.

Здесь легко найти жилье менее чем за $20 за ночь, а уличная еда — супы, рис, лапша — обойдется всего в $1−2. Это идеальное место для тех, кто хочет отключиться от суеты.

Непал

Непал — это не только о Гималаях, но и о невероятно доступной жизни. В столице Катманду можно найти бюджетные отели до $20 за ночь.

А если хочется природы — стоит отправиться в Покхар, откуда открываются виды на горы.

Отдельная история — еда. Порция традиционных момо (пельменей) стоит меньше $1, и это не просто дешево, но очень вкусно.

Индонезия

Индонезия часто ассоциируется с Бали, но настоящий бюджет — на менее популярных островах. Ломбок, Суматра или Ява предлагают значительно более низкие цены.

Здесь можно найти комфортную гостиницу примерно за $15−20. Местная кухня тоже доступна: например, наси горенг — сытное блюдо из риса — стоит около $2.

Таиланд

Таиланд уже не такой дешевый, как раньше, но все еще доступен.

Секрет — в выборе локации. Вместо популярных островов следует ехать на север, например в Чиангмай.

Там можно найти жилье до $20 и питаться за $2−8 в зависимости от формата — street food или ресторан.

Вьетнам

Вьетнам стабильно входит в топ бюджетных направлений. Особенно популярен залив Халонг — место с тысячами известняковых островов.

Здесь можно найти жилье примерно за $15 за ночь. Еда — еще один плюс: бань ми стоит около $1, а традиционный суп фо — $2−3.

Филиппины

Филиппины — несколько сложнее с точки зрения логистики, но очень выгодны по прибытии.

На острове Сиаргао, известном серфингом, можно найти жилье до $30 и питаться местными блюдами за несколько долларов.

Индия

Индия — одно из самых выгодных направлений в мире. В Нью-Дели можно найти отель за $15−20, а еда на улице обойдется в $2−3. Даже транспорт — поезда или автобусы — остается доступным.

Бюджетные путешествия возможны благодаря сочетанию трех факторов:

низкая стоимость жизни в стране,

доступная локальная еда,

большой выбор бюджетного жилья.

Если исключить дорогостоящие перелеты, в таких странах можно путешествовать дольше, тратя меньше.

