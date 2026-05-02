ТОП-7 недорогих стран для путешествий (фото)

Дешевые страны для путешествий в 2026 году
В 2026 году существуют направления, где можно жить, питаться и исследовать новые места, тратя менее $30 в день. И речь не о выживании, а о полноценном тревел-опыте — с атмосферными городами, национальной кухней и впечатлениями, которые остаются надолго.
О самых дешевых странах для путешествий в 2026 году рассказывает Travel+Leisure, пишет visitworld.today.

Лаос

Пока соседние Таиланд и Вьетнам переполнены туристами, Лаос остается тихим открытием для тех, кто ищет аутентичность.
Особо стоит обратить внимание на Луангпхабанг — город с французской колониальной архитектурой, буддийскими храмами и уютной атмосферой.
Здесь легко найти жилье менее чем за $20 за ночь, а уличная еда — супы, рис, лапша — обойдется всего в $1−2. Это идеальное место для тех, кто хочет отключиться от суеты.
Непал

Непал — это не только о Гималаях, но и о невероятно доступной жизни. В столице Катманду можно найти бюджетные отели до $20 за ночь.
А если хочется природы — стоит отправиться в Покхар, откуда открываются виды на горы.
Отдельная история — еда. Порция традиционных момо (пельменей) стоит меньше $1, и это не просто дешево, но очень вкусно.
Индонезия

Индонезия часто ассоциируется с Бали, но настоящий бюджет — на менее популярных островах. Ломбок, Суматра или Ява предлагают значительно более низкие цены.
Здесь можно найти комфортную гостиницу примерно за $15−20. Местная кухня тоже доступна: например, наси горенг — сытное блюдо из риса — стоит около $2.
Таиланд

Таиланд уже не такой дешевый, как раньше, но все еще доступен.
Секрет — в выборе локации. Вместо популярных островов следует ехать на север, например в Чиангмай.
Там можно найти жилье до $20 и питаться за $2−8 в зависимости от формата — street food или ресторан.
Вьетнам

Вьетнам стабильно входит в топ бюджетных направлений. Особенно популярен залив Халонг — место с тысячами известняковых островов.
Здесь можно найти жилье примерно за $15 за ночь. Еда — еще один плюс: бань ми стоит около $1, а традиционный суп фо — $2−3.
Филиппины

Филиппины — несколько сложнее с точки зрения логистики, но очень выгодны по прибытии.
На острове Сиаргао, известном серфингом, можно найти жилье до $30 и питаться местными блюдами за несколько долларов.
Индия

Индия — одно из самых выгодных направлений в мире. В Нью-Дели можно найти отель за $15−20, а еда на улице обойдется в $2−3. Даже транспорт — поезда или автобусы — остается доступным.
Бюджетные путешествия возможны благодаря сочетанию трех факторов:
  • низкая стоимость жизни в стране,
  • доступная локальная еда,
  • большой выбор бюджетного жилья.
Если исключить дорогостоящие перелеты, в таких странах можно путешествовать дольше, тратя меньше.
По материалам:
visitworld.today
