В Австралии начали строить «город будущего» Брэдфилд: каким он будет

Вблизи Сиднея начали строительство нового города Брэдфилда. По замыслу архитекторов, это будет первый построенный с нуля большой город в Австралии за последние сто лет.

Об этом пишет ресурс The Urban list.

Первое здание в городе уже построили. Согласно генеральному плану, площадь города будет 114 гектаров, предусматривает 10 000 жилых домов, университетский кампус, крупные зеленые зоны и инновационный производственный хаб, который должен стать основой экономического будущего региона.

Где расположен город Брэдфилд и что там строят

Брэдфилд расположен рядом с международным аэропортом Western Sydney International Airport, примерно в 50 километрах к западу от центрального делового района Сиднея.

Авторы проекта надеются, что город станет экономическим двигателем региона — создавая рабочие места в сферах производства, образования, науки, туризма и гостеприимства.

Учитывая, что население Западного Сиднея, по прогнозам, достигнет 3 миллионов человек к 2030-м годам, Брэдфилд является не просто новым жилым районом, считают его создатели.

Город Брэдфилд

Генеральный план разработала компания Skidmore, Owings & Merrill (SOM) совместно с австралийской студией Hassell в сотрудничестве с агентством культурного дизайна коренных народов Djinjama.

На строительство предусмотрено один миллиард долларов США государственных инвестиций. Первый квартал планируют построить в течение следующих пяти лет.

«Место-мать» — назначение первого здания в городе

Первое здание города является его базовым элементом, пишет «The Urban list».

Функционирует как общее пространство правительства, бизнеса и науки, где тестируют и масштабируют инновационные производственные технологии. Спроектированный как городской павильон человеческого масштаба, здание обеспечивает общественное пространство в будущем плотном городском центре. Оно содержит присутственный центр и смотровые площадки, где можно наблюдать за развитием города в реальном времени. — говорится в сообщении.

Языком народа даруг (нация кланов аборигенов Австралии), эта территория называется Wianamatta, что означает «Место-мать». Во время строительства использовали дерево и другие природные материалы, чтобы «создать сооружение, которое ощущается как часть земли».

Экологический город, удобный для жизни

Первое здание собирает и фильтрует дождевую воду, накапливает и затем воду повторно используют для технических нужд и полива.

А еще этот дом при необходимости можно перенести на другую локацию. Его сборные деревянные компоненты соединены механически, что позволяет разбирать, расширять или переносить конструкцию — подход циркулярной экономики.

Город будет функционировать по принципам устойчивого развития: зеленые кровли, солнечные панели и климатически устойчивые общественные пространства, интегрированные в жилые и коммерческие районы.

