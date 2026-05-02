В Австралии начали строить «город будущего» Брэдфилд: каким он будет

В Австралии строят новый город
Вблизи Сиднея начали строительство нового города Брэдфилда. По замыслу архитекторов, это будет первый построенный с нуля большой город в Австралии за последние сто лет.
Об этом пишет ресурс The Urban list.
Первое здание в городе уже построили. Согласно генеральному плану, площадь города будет 114 гектаров, предусматривает 10 000 жилых домов, университетский кампус, крупные зеленые зоны и инновационный производственный хаб, который должен стать основой экономического будущего региона.

Где расположен город Брэдфилд и что там строят

Брэдфилд расположен рядом с международным аэропортом Western Sydney International Airport, примерно в 50 километрах к западу от центрального делового района Сиднея.
Авторы проекта надеются, что город станет экономическим двигателем региона — создавая рабочие места в сферах производства, образования, науки, туризма и гостеприимства.
Учитывая, что население Западного Сиднея, по прогнозам, достигнет 3 миллионов человек к 2030-м годам, Брэдфилд является не просто новым жилым районом, считают его создатели.
Генеральный план разработала компания Skidmore, Owings & Merrill (SOM) совместно с австралийской студией Hassell в сотрудничестве с агентством культурного дизайна коренных народов Djinjama.
На строительство предусмотрено один миллиард долларов США государственных инвестиций. Первый квартал планируют построить в течение следующих пяти лет.
«Место-мать» — назначение первого здания в городе

Первое здание города является его базовым элементом, пишет «The Urban list».
Функционирует как общее пространство правительства, бизнеса и науки, где тестируют и масштабируют инновационные производственные технологии. Спроектированный как городской павильон человеческого масштаба, здание обеспечивает общественное пространство в будущем плотном городском центре. Оно содержит присутственный центр и смотровые площадки, где можно наблюдать за развитием города в реальном времени.
Языком народа даруг (нация кланов аборигенов Австралии), эта территория называется Wianamatta, что означает «Место-мать». Во время строительства использовали дерево и другие природные материалы, чтобы «создать сооружение, которое ощущается как часть земли».
Экологический город, удобный для жизни

Первое здание собирает и фильтрует дождевую воду, накапливает и затем воду повторно используют для технических нужд и полива.
А еще этот дом при необходимости можно перенести на другую локацию. Его сборные деревянные компоненты соединены механически, что позволяет разбирать, расширять или переносить конструкцию — подход циркулярной экономики.
Город будет функционировать по принципам устойчивого развития: зеленые кровли, солнечные панели и климатически устойчивые общественные пространства, интегрированные в жилые и коммерческие районы.
Также по теме
Также по теме
